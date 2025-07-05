北上反罷免…盧秀燕晚上回防台中 輔選子弟兵也防颱

大罷免第一波投票日剩不到20天，陸戰升溫，台中市長盧秀燕啟動全台輔選，今天上午分別到台北、基隆合體國民黨立委賴士葆、林沛祥，陪同車掃與參拜；她晚上將趕回台中，既要替遭罷免的子弟兵羅廷瑋站台，也坐鎮迎接準颱風「丹娜絲」。

盧秀燕上午9時許現身台北市文山區，陪同賴士葆車隊掃街，重砲批評民進黨與賴清德總統政治追殺，在野黨別無選擇，才合作與民眾黨主席黃國昌合掛看板；盧馬不停蹄趕赴基隆，10時45分許陪林沛祥到奠濟宮參拜，展現「藍營一姐」全台輔選的氣勢。

據了解，盧秀燕晚上將趕回本命區台中，為中六選區立委羅廷瑋助講，羅今天下午7時以後分別在輔順將軍廟與均安宮舉辦問政說明會，盧都會到場助講；明天她也將與中四選區立委廖偉翔同台，下周還會參與更加重磅的大型造勢，力拚台中第一波3名藍委「一個都不掉」。

準颱風「丹娜絲」6日到7日接近台灣，昨晚已帶來豪雨，造成台中部分地區積淹水，市府全面進入警戒，消防局、水利局、建設局、民政局等單位紛紛做防颱準備。盧秀燕今晚回台中不只要為大罷免回防，也要坐鎮迎接颱風。