「曹派」模式有跡可循 類似當年林崑海「海派」崛起

民進黨持續推動大罷免，罷團領導人物之一、反共護台志工聯盟發起人曹興誠角色受關注，民進黨派系人士表示，黨內不只一個派系留意到，曹興誠在綠營內逐漸掌握部分話語權，且評估這股勢力不會隨罷免結束消退，甚至在補選階段若罷團自推人選大舉上檯面，「曹派」儼然成形，衝擊綠營內現有派系平衡。

據了解，不只民進黨派系有此想法，連一位民進黨前主席等級人士近日都向綠委透露，曹興誠之於罷團，讓他聯想到三立前董事長林崑海在民進黨內崛起過程。

曹興誠與林崑海都是無黨籍人士，早年經商有成，也都曾與藍營勢力交好過，後來透過在綠營內培植代理人勢力，在政壇上發跡。林崑海人稱「海董」，從計程車司機到靠豬哥亮歌廳秀錄影帶起家，再成立三立電視台成為媒體大亨，但他的政治生涯早年卻不得志。

林崑海早年曾與國民黨走得近，但2001年在立委選戰飲恨落敗；隔年3月與時任高雄市長兼民進黨主席的謝長廷結緣，自此轉投親綠陣營，因此被視為與謝友好，當時黨內還無法預料「海董」竟能翻攪傳統民進黨各大派系。

2016年民進黨重返執政，在謝系式微的狀況下，林崑海主導的「海派」趁勢而起，集結趙天麟、王定宇等青壯派綠營公職，在黨職選舉中斬獲一席中常委，並與北市的黃承國系統結盟，而有「海國會」稱號。

2020年，隨著英系、海派分家，「海派」也正式組織化，成立湧言基金會，林崑海擔任董事長，「海派」改稱「湧言會」，並在同年度的黨職選舉中持續斬獲一席中常委席次，現任立委中，王定宇、林楚茵、黃捷屬於湧言會，讓湧言會仍能維持民進黨內主要派系之一。