黃國昌：鄭麗君台美關稅談判未跟社會溝通 打臉民進黨

美國高額對等關稅90天暫緩期9日將屆滿，美國總統川普日前表示，近日會開始向尚未和美國達成貿易協議的國家寄出信件，告知他們所需支付的關稅稅率。民眾黨主席黃國昌表示，行政院副院長鄭麗君在台美重要經貿談判時，沒做到跟社會、國會溝通，「狠狠打臉民進黨過去主張。」

黃國昌今上午出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會。會前受訪被問及美國關稅，黃國昌表示，從4月川普總統第一波宣布高關稅，他不斷呼籲政府對這件事要嚴肅面對，更重要是他想問民進黨，當初說對外經貿談判，事前、事中要有公民參與跟國際監督，「請問鄭麗君忘了當初民進黨主張？」

黃國昌質疑，為何過去幾個月內，在台美重要經貿談判時，行政部門連最基本跟公民社會跟國會該要有的溝通，完全沒做到，狠狠打臉民進黨過去主張。

黃國昌說，他公開請教很多次，當初2013年、2014年前總統蔡英文跟鄭麗君自己提出呼籲，如今享受權力滋味後，完全忘了對公民社會、對國會應該要做的事，更嚴重是目前為止，行政院至今連像樣的衝擊影響評估都交不出來。