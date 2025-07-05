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2人承認恐嚇京華城案司法官遭押 台北地院裁准理由：恐串證及再犯

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠珠接續在照片上加工，塗抹血痕，揚言「命債命還」，檢方聲請羈押禁見。台北地方法院認為兩人涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪、個人資料保護法第20條第1項、第41條非法利用個人資料罪犯罪嫌疑重大，林女還涉刑法第153條煽惑他人犯罪，今天凌晨1點多裁准。

戴瑞甯、林惠珠經檢察官訊問後，不否認檢察官羈押禁見聲請書上所指的部分事實。

台北地院認為，戴與林女彼此供述不一，有事實足認被告有串證及勾串共犯或證人之虞；又有事實足認被告有短期內再犯同種類犯罪可能。

考量被告權益保障及公共利益維護的動態平衡，北院審酌憲法上比例原則後，為保全證據，以及預防被告再犯恐嚇的同種類犯罪，尤其刑事訴訟法對勾串共犯、證人，以及預防被告再犯同種類犯罪並無有效預防規定，也無法如刑事訴訟法第118條規定，以僅能於被告逃匿時沒入保證金具保擔保；認為無法以具保、責付或限制住居代替，有羈押必要，因此依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第4款、第105條第3項規定，將戴瑞甯、林惠珠羈押禁見。

本案源於台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡後，戴瑞甯曝光11名偵辦京華城案檢察官團隊照與個資，內容提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後再上傳3名台北地院法官照片，還說「又有人跑來挑釁我叫我不要刪文」；檢警立案調查後，戴發文強調「把司法官照片找出來公布是我一個幹的，跟民眾黨、鬼針草（臉書社團「鬼針草團隊」）都沒關」，但「命債命還」這種話不是他說的。

檢警調追查，曾任護理師的林惠珠涉在戴瑞甯製作的圖片上「加工噴血」，還註記「命債命還」等恐嚇標語，透過脆（Threads）社交平台瘋傳，意圖煽惑他人犯罪。她和周姓男友3日深夜在台中被捕，北檢訊後認為林女涉煽惑他人犯罪、恐嚇及違反個資法，且有串滅證之虞，聲請羈押，周則請回。辦案人員搜索扣押手機，過濾LINE對話紀錄，研判戴瑞甯、林惠珠是「小草」。

女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影
女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影

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