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修法通過 公平會再無萬年委員

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
立法院會昨天三讀通過「公平交易委員會組織法」修正案，朝野立委各自舉牌表達立場。記者林伯東／攝影
立法院會昨天三讀通過「公平交易委員會組織法」修正案，朝野立委各自舉牌表達立場。記者林伯東／攝影

公平交易委員會四位委員任期今年一月底屆滿，立法院會昨天三讀修正通過公平交易委員會組織法第四條、第十六條條文，刪除「萬年條款」，新法規定公平會委員以連任以一次為限，刪除延任規定。

立法院一月十七日行使公平會人事同意權，公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆被藍白以席次優勢否決，最終僅副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂過關。

現行公平會組織法規定，公平交易委員會置委員七人，均為專任，任期四年，任滿得連任。民眾黨立院黨團修法提案指出，現行公平交易委員會委員無連任的限制，有權力過度集中的風險等，所以提出修法，明定委員連任以一次為限。

立院三讀條文明定，公平會委員「任滿得連任一次，已連任者不得再任」；此外，三讀條文也增訂，如因立法院不同意或出缺，致委員人數未達足額時，行政院長應於三個月內補足提名。

國民黨立委翁曉玲說，期待修法後，公平會能在制度上不斷革新，發揮其專業獨立性。民進黨團批評，這次修法是要癱瘓公平會；民眾黨立委張啓楷說，修法重點是避免萬年委員，請民進黨立委不要造謠。

公平會 翁曉玲

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