逕付二讀 民眾黨提案要吳釗燮下台

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長任內的幕僚何仁傑遭以共諜罪起訴，民眾黨立院黨團昨在立法院提案，指吳釗燮心腹洩漏外交機密，要求吳釗燮請辭下台；在藍白聯手表決下，該案逕付二讀並交付協商。

民眾黨團提案指出，有鑑於民進黨政府執政下，府院黨均遭共諜滲透，吳釗燮心腹機要何仁傑，因洩漏外交機密予中共遭起訴並求處重刑，對國家安全與外交造成重大打擊，嚴重傷害國家利益。

民眾黨團總召黃國昌說，民進黨沒證據就指控對方是中共同路人，但民進黨拿納稅人的錢養共諜，吳釗燮幕僚更被吸收，國安最大破口就在民進黨高層。

國民黨團首席副書記長羅智強說，民進黨什麼都想扣紅帽，但以副總統蕭美琴在捷克遭受人身威脅為例，該行程是機密，在野黨無法取得，就只有外交部、國安會能掌握，是否就是吳釗燮和總統府養的共諜和中共裡應外合才險釀車禍危機，吳釗燮有必要負責。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，英國近年同樣面臨中共滲透問題，但英國國會沒有要求官員下台，而是團結修訂強化國安法制，不像國民黨至今還阻擋強化國安修法；且最新涉及共諜的藍營幕僚林岳龍，曾擔任多位國民黨立委助理，怎麼不見民眾黨要求國民黨主席朱立倫負責，這是雙重標準。