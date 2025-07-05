「禮遇國軍釀對立」 民眾黨：總統請客 全民做功德

賴清德總統日前提出軍人搭機優先升等商務艙，餐飲業者日前接到經濟部商業發展署致電要求配合提供軍人節優惠。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨批「民進黨濫權強索、食髓知味」。商發署表示，與事實不符，僅先電話洽詢業者意願，並無強迫業者參與。

黃國昌表示，讓台灣成為軍愛民、民敬軍的社會，政策方向沒有人會反對，但賴總統卻在政府未與航空業者完成溝通前，逕自宣布軍人搭機升等，「己願他力」的鴨霸行徑，引發業者反彈。他說，他的辦公室昨向商發署確認是否有致電給餐飲業者，結果確有其事，讓業者怨聲載道。

民眾黨批評，賴總統高喊禮遇國軍，實際上卻是向企業一路「拗」到底，搭機升等要配合、餐飲金額折扣也要配合，「簡直是總統請客，全民配合做功德」。

民眾黨說，過去不斷醜化軍警消的執政黨，立場突然轉向「愛軍挺國防」，卻依舊不改卸責本性；政策支票開出來，壓力全轉嫁到企業和人民，不但毫無制度支撐，更變相製造行政濫權與社會對立、掩飾執政無能，軍人的尊嚴，不該被寄託在航空公司的升等機位，也不該指望餐飲業者自掏腰包；真正該建立的是穩定明確的國防戰略、合理透明的福利制度。

商發署指出，基於愛軍、敬軍理念，經濟部尊重在不影響業者經營與商業模式情況下，歡迎業者禮遇軍人。相關辦理方式尚在規畫中，並沒有強迫業者參與，且經濟部也未發函。