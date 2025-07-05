關稅情勢不明 4100億條例暫緩處理！普發現金…仍得等朝野攻防

立法院昨原預計處理規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白主張普發現金，但因美國@@@對等關稅@@@緩衝期將屆，藍白認為待關稅狀況明朗再處理。普發現金與否還需經等朝野攻防，行政院長卓榮泰則說，普發現金是國家承平時候再去思考。

依行政院版特別條例，包括一五○○億強化國土韌性、一千億撥補台電，在野均持反對意見，並主張普發現金，讓民眾獲得實質幫助。而在發放數額上，國民黨主張普發一萬元，民眾黨主張普發六千元。

美國總統川普三日表示，可能自四日起向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，稅率可能介於百分之十至七十間。

據了解，國民黨立院黨團對普發現金闖關有決心，前天早已清點人數，確保昨院會表決，藍委全員到齊，票票入匭。然而賴政府堅持不對外透露台美關稅談判資訊，關稅具高度不確定性，讓藍營決定暫緩處理特別條例。

國民黨團書記長王鴻薇說，美國與越南的關稅協商出爐，越南對美國以零關稅方式完全開放市場，但越南出口的商品仍要被美國課徵百分之廿的關稅；按越南狀況，對台灣來講也令人擔心。特別條例是因應美國貿易戰對企業、勞工產生的影響，應等台美貿易協議有明確輪廓後再處理；到時四一○○億元可能也不夠，廣泛聽各產業意見再處理較妥適。

國民黨團總召傅崐萁說，四一○○億中對產業的支持僅九三○億，卻把一堆東西塞入。一五○○億強化國土韌性預算當然會支持，但後面有超過三、四千億的「大禮包」，美方軍購如果要進來，請賴清德總統不要在台灣經濟產業哀嚎時灌水，軍購的特別預算就放在軍購特別預算。

朝野黨團昨溝通後取得共識，八日前不處理此案。民進黨團幹事長吳思瑤說，不管本周或下周表決，發一萬元或六千元，普發現金都排擠國家預算，違反權力分立原則，請藍白不要再違憲。

卓榮泰表示，國家經費必須發揮積沙成塔、眾志成城的作用；希望政院提出的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例，及四千一百億元的特別預算能如實通過。

新北市長侯友宜昨被問到普發現金一事指出，「這件事就趕快做吧，人民在很辛苦過程中，希望政府給予多多支援。」

民進黨秘書長林右昌說，大家都清楚國民黨普發萬元目的是希望政策買票，「用自己的錢來幫國民黨買票，非常愚蠢」。