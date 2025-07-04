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卓榮泰7月5日視察公糧儲備 盼朝野支持特別條例提升韌性

中央社／ 台北4日電
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者蘇健忠攝影
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者蘇健忠攝影

行政院卓榮泰明天將視察公糧儲備情形，政院人士指出，糧食安全是國家安全一環，政院在因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案中，也納入強化糧食儲備方案，盼朝野超越政治立場共同支持特別條例，提升國安韌性。

行政院為支持產業、安定就業、照顧民生與強化國土韌性，日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共匡列新台幣4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型，同時也撥補台電1000億元，另特別規劃強化國土安全韌性1500億元等。

特別條例草案今天雖列入立法院會議程，但朝野黨團溝通後取得共識，在台美關稅協商塵埃落定前，4日與8日都不會處理此案。

卓榮泰明天將赴雲林縣視察「斗南鎮農會精米工場公糧儲備情形」，政院人士表示，糧食安全是國家安全一環，行政院在特別條例草案當中，特別規劃1500億元，藉此強化國土安全韌性，其中就包含「強化糧食儲備與穩定緊急時期糧食供應」部分。

事實上，行政院副院長鄭麗君2月主持行政院國土安全政策會報時，也拍板將原先8大領域的關鍵基礎設施拓展為9類，新增維持社會韌性不可或缺的糧食領域。

政院人士說，希望朝野各黨團能夠超越政治立場，共同支持特別條例及預算，提升國家安全及韌性。

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