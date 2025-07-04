快訊

豐原五口命案 高大成揭「月入10萬」詐騙術：這類人最好騙

台中雷雨用倒的！文心路大淹水「機車如陸上行舟」心驚膽戰

英前國防大臣：台灣是主權國家 應發聲尋求國際支持

中央社／ 台北4日電

英國國會議員、前國防大臣威廉森（Gavin Williamson）今天表示，台灣海峽另一端是極權政權，台灣是一個獨立的主權國家，民主國家應逐步與台灣建立更正常化關係，台灣也應更加嘗試對外發聲，尋求國際支持。

台灣勵志協會今天邀請威廉森等人，以「中國對台灣的國家安全威脅」為題進行座談。威廉森表示，英中關係過去曾有「黃金年代」，中國國家主席習近平與時任英國首相卡麥隆（David Cameron）於2015年曾一起在英國小酒館喝啤酒，當時英國曾樂觀認為，伸出友誼之手、兩國關係將會深化與繁榮，但實際上，中國看到的並非友誼、「而是軟弱」，想盡辦法占便宜。

曾於2017至2019年擔任英國國防大臣的威廉森指出，他當時意識到，俄羅斯與中國是英國所面臨的兩大威脅，而中國的威脅較為隱蔽，但只要稍加留意就會注意到中國所帶來的威脅，英國也未放棄印太地區，將會持續確保區域和平。

威廉森表示，綏靖政策無法安撫暴君，他擔任國防大臣期間，僅有美國軍艦會例行性通過台灣海峽，當時他下令皇家海軍白島號（HMS Albion）軍艦通過台海；雖然北京當局口頭抗議，但並未採取實際報復行動，這證明霸凌者通常只會威脅，當實際採取行動反抗霸凌者時，霸凌者只會退縮。

睽違17年再次訪台的威廉森說，這次訪台看到台灣發生了變化，有了自己的自信心和自豪感，且渴望自己定義自己，而不是被鄰國中國所定義；因此，台灣應該自己對世界發出聲音，不要太過於「禮貌」，應主動尋求國際支持，因為沉默反而會讓對手變本加厲。

威廉森說，台灣是相信自由、民主，擁有新聞自由和保障公民權利的法治國家，海峽的另一端則是相信權力持久性的極權政權，「台灣不是中國，台灣就是台灣」，台灣是一個獨立的主權國家。

威廉森呼籲，世界各國不能再假裝模糊此事，希望英國、美國等自由民主國家能認清這一點，或許直接要求承認台灣難以一蹴可及，但與台灣的關係逐步正常化是可行的。

國防 英國 關係

延伸閱讀

英國高球公開賽欽點的威士忌來了！陸海洋行取得羅夢湖獨家代理權

Labubu私服訂製！蒙古袍版本超熱銷 還出口至英國

NBA／波爾2問題將被放大 ESPN交易評級：鵜鶘C-、巫師B+

NBA／波爾又被交易！將聯手鵜鶘威廉森 巫師收麥凱倫有助清薪資

相關新聞

卓榮泰7月5日視察公糧儲備 盼朝野支持特別條例提升韌性

行政院長卓榮泰明天將視察公糧儲備情形，政院人士指出，糧食安全是國家安全一環，政院在因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性...

關稅情勢不明 4100億條例暫緩處理！普發現金…仍得等朝野攻防

立法院昨原預計處理規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白主張普發現金，但因美國對等關...

對等關稅暫緩期將屆 行政院：美台持續磋商溝通

美國「對等關稅措施」緩衝期即將到期，外界關注台灣的關稅談判進度，行政院方面表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商...

「行政機關擺爛」打詐不力 賴清德吐這句挨轟如晉惠帝

我國詐騙猖獗，豐原一家五口因受詐走上絕路，引起全台震驚。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲今表示，真正造成打詐不力的原因就是「...

白提案要求吳釗燮請辭下台 立院逕付二讀交協商

民眾黨團今天提案指出，國安會秘書長吳釗燮心腹洩漏外交機密，重大打擊國安，顯已不適任，建請立法院決議要求吳釗燮請辭下台。院...

呂秀蓮：賴清德該設想包容藍白 民主國家不該永遠一黨獨大

前副總統呂秀蓮昨天在政論節目「新聞千里馬」表示，賴清德總統近日展開「團結國家十講」，但領導者喊團結，事實上是不團結的，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。