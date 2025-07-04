快訊

獨／蕭淑慎揭8年不離婚真相！ 婚前億元身家沒梁軒安的份

高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅暫緩期將屆 行政院：美台持續磋商溝通

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國對等關稅寬限期將屆，行政院經貿辦公室日前表示，行政院副院長鄭麗君（右）和經貿辦公室總談判代表楊珍妮（左）已赴華府舉行第二輪實體磋商。聯合報系資料
美國對等關稅寬限期將屆，行政院經貿辦公室日前表示，行政院副院長鄭麗君（右）和經貿辦公室總談判代表楊珍妮（左）已赴華府舉行第二輪實體磋商。聯合報系資料

美國對等關稅措施」緩衝期即將到期，外界關注台灣的關稅談判進度，行政院方面表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國總統川普表示，最快將從當地時間4日（台灣時間5日）開始，向10至12個貿易夥伴發出通知信，單方面設定未來關稅稅率。

行政院經貿辦公室日前透過新聞稿表示，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於6月25日率政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方舉行第二輪實體磋商，與美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克溝通。

據了解，此次磋商觸及攸關晶片關稅的「二三二條款」，美方對台灣表達意見的態度尚屬正面，但在時間壓力下，台灣的挑戰依然大。

川普政府提出對等關稅措施後，台美在4月11日首次視訊會議、4月底、5月初在華府舉行為期兩天的首輪實體談判後，6月25日再度赴美談判，除了鄭麗君與楊珍妮外，經貿辦、經濟部、農業部、財政部、衛福部與國安會都有代表。

對等關稅 經貿 美國

延伸閱讀

關稅談判 政府謹慎回應…強調雙方持續磋商

曾稱「關稅談判輕鬆」 美日卻陷僵局…證明川普失算

對等關稅第二輪華府實體磋商 鄭麗君：獲建設性進展

川普突宣稱與中國簽貿易協議 白宮澄清僅達成「框架」協議

相關新聞

「行政機關擺爛」打詐不力 賴清德吐這句挨轟如晉惠帝

我國詐騙猖獗，豐原一家五口因受詐走上絕路，引起全台震驚。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲今表示，真正造成打詐不力的原因就是「...

對等關稅暫緩期將屆 行政院：美台持續磋商溝通

美國「對等關稅措施」緩衝期即將到期，外界關注台灣的關稅談判進度，行政院方面表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商...

白提案要求吳釗燮請辭下台 立院逕付二讀交協商

民眾黨團今天提案指出，國安會秘書長吳釗燮心腹洩漏外交機密，重大打擊國安，顯已不適任，建請立法院決議要求吳釗燮請辭下台。院...

呂秀蓮：賴清德該設想包容藍白 民主國家不該永遠一黨獨大

前副總統呂秀蓮昨天在政論節目「新聞千里馬」表示，賴清德總統近日展開「團結國家十講」，但領導者喊團結，事實上是不團結的，當...

指崇越為紅色供應鏈 國民黨團：郭智輝淪中共同路人

國民黨立院黨團今上午舉行記者會，指經濟部長郭智輝的兒子郭冠宏、「大管家」呂素卿是崇越集團股東，崇越為大陸中芯等半導體公司...

立院三讀通過公平會組織法修法 刪除委員無限連任條款

立法院會上午三讀通過「公平交易委員會組織法」修正案，由國民黨團與民眾黨團共同提案，儘管民進黨團反對，藍白兩黨以人數優勢順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。