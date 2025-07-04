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卓榮泰：財政資源應投入國安韌性 展現建設國家決心

中央社／ 台北4日電

在野主張特別條例應納入普發現金，行政院長卓榮泰今天表示，普發現金會把國家所有財政力量散出去，無法達成眾志成城的目的，國家資源要放在整體建設以及最需要的地方，並考量國土安全與韌性，向全世界展現台灣建設國家的重大決心。

114年度民間參與公共建設招商大會今天登場，卓榮泰出席致詞時表示，他開會時最喜歡與行政院主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲坐在兩側，因為財政部、主計處平衡，政府就是健康的，財政紀律就會是最好的。

卓榮泰指出，招商大會釋出公共建設案源，提供民間業者多元、低風險、具長期穩定利潤的投資選項，透過公私協力，打造福國利民的優質建設與服務。不過，遺憾的是，現在國會討論要以普發現金的方式，把國家所有的財政力量散出去，但這樣就無法發揮積沙成塔、眾志成城的目的。

卓榮泰表示，以國防部、海委會而言，他期待政府應集中國家資源，生產更多無人機、無人載具，增建更多艦艇，保衛海疆，同時翻新軍方等設備，讓其更加安全、科技化，但如果把錢普發給國人，可能也只能買遙控飛機、救生圈，或把家裡油漆粉刷乾淨，對國家助益有限。

卓榮泰說，資通安全很重要，國家每天面臨相關威脅，所以政府期望提高軍方、海委會的資安量能，同時希望農業部的緊急儲糧設備能更科技化，但如果普發現金，可能就是用在買手機、電腦的防毒設備，或買冰箱跟廚具，同樣對國家幫助有限。

卓榮泰指出，國家資源能量，要放在整體建設以及最需要的地方，並考量國土安全與韌性，希望透過招商大會的關鍵力量，向全世界展現台灣建設自己國家的重大決心，同時也維護產業的競爭力，並結合民間一起壯大台灣，讓國家發展得到更長足的保證。

藍白主張新台幣4100億元特別條例應納入普發現金，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，原訂本次院會處理，但美國與越南的關稅協商已經出爐，所以在野黨團達成共識，待台美關稅協商塵埃落定後，聽取各產業所受的衝擊，再來處理比較妥適。

卓榮泰 普發現金 財政部

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