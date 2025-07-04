我國詐騙猖獗，豐原一家五口因受詐走上絕路，引起全台震驚。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲今表示，真正造成打詐不力的原因就是「行政機關擺爛」，當全民面對詐騙威脅，畢生血汗累積的儲蓄淪為詐團享樂之用，甚至走投無路時，賴清德總統卻還在問：「全民普發一萬能用多久？」宛如晉惠帝問「何不食肉糜？」豈不諷刺。

吳宗憲說，再度發生重大詐騙被害案件，導致一家5口選擇走上輕生一途，令人悲慟。觀察近年來因詐騙導致的自殺案件逐漸增加，要知道每一次的自殺事件是會引發更多的人企圖自殺，這現象容易渲染，政府必須有所警覺，即刻因應。

吳宗憲表示，從他到立法院以來，他不斷努力推打詐，不管是推動科技偵查法、通保法修法給偵查機關打詐武器或通過檢察官助理增補人力，甚至召開跨部會議（法務部、高檢署、地檢署、警政署、調查局，加上數發部、金管會和NCC），但跟大家報告，真正造成打詐不力的原因就是「行政機關擺爛」。

吳宗憲指出，打蛇都知道打七寸，打詐就是要阻斷詐騙源頭，「假投資詐騙」（數發部管），從打詐儀表板可以看到，超過一半以上的損失金額都是假投資詐騙，手法就是先用「投資高獲利低風險」、「內線消息」等吸引民眾，再引導加入LINE群組、下載App，最後誘導民眾匯款或提領現金。

吳宗憲說，他一再強調打詐不力，絕對不光是檢警的問題，真正的關鍵是第一線行政機關需先行作控管，包括網路詐騙訊息（數發部管）、人頭門號及詐騙簡訊（NCC管）、人頭帳戶（金管會管）。他年初召開跨部會議，就是為了要追本溯源地從行政端來遏阻詐騙，但身為在野黨喊了半天，政府還是越打越詐。

吳宗憲提到，只要防堵詐騙來源，絕對能減少詐騙被害的發生，一旦案件走到司法端，被害人的錢就很難要回來了。司法端資源當然要殲滅詐團、嚴懲犯罪，但行政端尤其是數發部，提倡數位發展之餘，更應承擔健全網路風險管控機制的責任，否則若繼續擺爛、放任網路假訊息亂竄，最終只能眼睜睜看著科技成為詐騙溫床、犯罪幫兇。基於此，他也會持續觀察數發部對網路業者的控管是否夠積極。