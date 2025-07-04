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談及普發現金 卓榮泰：預算要用在建設和未來發展

中央社／ 妤高雄4日電

行政院長卓榮泰今天出席「國家重點領域校際研教園區」揭牌儀式，他說，未來5年將投入132億元打造10棟研究大樓，「如果普發現金，大家不會那麼高興吧？」預算還是要用在建設和未來發展。

「國家重點領域校際研教園區」位於高雄市左營區蓮池潭旁，高市府偕同陽明交通大學、清華大學共同打造產學研發基地，今天舉行揭牌儀式，卓榮泰等人出席。

卓榮泰致詞表示，未來在科技發展下，國家會全力發展大健康產業，也一定需要很多科技、學術的注入，未來這裡將是重鎮。未來5年，這裡也將投入新台幣132億元打造10棟研究大樓，而這對地方、學術及產業界發展也至關重要。

他話鋒一轉表示，「132億若發給市民，大家今天沒有這麼高興吧？」 預算還是要用在建設及未來發展上，普發給市民，是國家承平時候可以思考，但目前國家需要集合所有力量積沙成塔、眾志成城，才能夠善用資源。

他並表示，園區啟用有3項意義，包括成為高雄科技產業堅強後盾、成為產學研究重鎮及賦予左營舊城區新風貌。未來大南方新矽谷將跟桃竹苗大矽谷一起帶動國家科技再次向上發展、取得全球領先，形成雙引擎一同運作發展。

國立陽明交通大學指出，為因應高雄迅速崛起的半導體與人工智慧產業鏈，陽明交大高雄校區也於今天正式揭牌，將打造一座結合產學合作與創新培育的教育基地，為南台灣注入新一波發展動能，推動區域科技產業升級。

國立陽明交通大學表示，高雄校區的成立，市府無償撥用蓮潭會館及公務人力發展中心作為校址，預計今年9月開學迎接首批新生。未來高雄校區也將再新建產學一館，預計2029年完工，屆時將形成完整的國家重點領域校際研教園區。

高雄分部籌備處主任、同時也是陽明交大電子物理系教授蘇冠暐表示，未來校區將依據發展條件評估各種特色課程的可行性，包括科技跨域應用、人文藝術與科技融合等方向，目標是協助南台灣培育符合產業需求的優秀人才。

卓榮泰 陽明交大 陽明交通大學

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