公平會組織法修法三讀 刪萬年條款、委員限連任一次

立法院會4日三讀「公平交易委員會組織法」修正案，由國民黨團與民眾黨團共同提案，並挾優勢人數順利通過表決。本次修正，主要刪除過去被稱為「萬年條款」的公平會委員無限連任規定，規定公平會委員任期一次為四年，最多僅能連任一次。三讀條文明定，本法修正條文，自公布日實施。

民眾黨團提案說明，有鑑於公平交易委員會作為中央二級獨立機關，主要業務依公平交易法之規範維護市場自由與公平競爭，理應透過制度設計確保委員具超然獨立及公正客觀。但現行公平交易委員會委員無連任之限制，有權力過度集中之風險。

提案認為，若行政院長刻意提名有爭議之新任委員，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，此萬年條款之設計，使四年之任期限制形同具文。參酌NCC組織法第四條，因此擬具「公平交易委員會組織法第四條及第十六條條文修正草案」，明定委員連任以一次為限，並刪除萬年條款。

根據三讀條文規定，公平交易委員會置委員7人，均為專任，任期四年，任滿得連任一次，已連任者不得再任。本會委員由行政院長提名，經立法院同意後任命之，行政院長為任命時，應指定一人為主委，一人為副主委。

三讀條文指出，行政院長應於委員任滿三個月前，依第一項程序提名新任委員；委員出缺時，其繼任委員之任期，至原任期屆滿之日為止。如因立法院不同意或出缺，致委員人數未達足額時，行政院長應於三個月內補足提名。