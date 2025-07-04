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呂秀蓮：賴清德該設想包容藍白 民主國家不該永遠一黨獨大

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片

前副總統呂秀蓮昨天在政論節目「新聞千里馬」表示，賴清德總統近日展開「團結國家十講」，但領導者喊團結，事實上是不團結的，當人民喊團結的時候，才是覺得非團結不可，賴清德該設想，如何是由民眾說「我們要團結」，而且是藍綠白共同團結，必須要包容、要讓步，這才是民主的內涵。

呂秀蓮指出，過去她看到國民黨一黨獨大很多缺點，常常罵國民黨老用反共當遮羞布，可是現在必須提醒，民進黨會不會也過度用抗中，迴避很多應該面對的問題。無論投票結果如何，都沒有人希望一黨獨大，即使民進黨因為大罷免一黨獨大，也要記取教訓，任何民主國家不應該有永遠的一黨獨大，大家都要輪流來執政。

呂秀蓮說，大罷免有可能照民進黨理想全贏，但就算罷免通過，補選人才夠嗎？最後結論不外乎是全贏全輸或沒贏沒輸，她覺得可以利用這個階段推動新「新民主化2.0」。

呂秀蓮表示，這次大罷免即使有一部分藍委被罷免掉，政黨能不能找比被罷免人更好的人選來補選，這才是人民最在乎的，罷免後的下一關其實更重要，否則冤冤相報對台灣只有壞處沒有好處，她已經不在乎罷免結果如何，而是政黨要趕快告訴大家，後面還有哪些好的人才。

呂秀蓮 大罷免 民進黨

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