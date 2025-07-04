指崇越為紅色供應鏈 國民黨團：郭智輝淪中共同路人

國民黨立院黨團今上午舉行記者會，指經濟部長郭智輝的兒子郭冠宏、「大管家」呂素卿是崇越集團股東，崇越為大陸中芯等半導體公司的中下游廠商，是民進黨口中的「紅色供應鏈」，大賺紅錢。

台北市議員張斯綱日前爆料，在4月17日傍晚郭智輝被直擊與崇越副董事長、經濟部中小企業處前處長賴杉桂密會，地點在自家公司旗下餐廳。郭解釋是找賴請益。

國民黨立委吳宗憲表示，經濟部國貿署更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，將華為與中芯國際及其多家子公司，納入出口管制對象，台灣企業要向實體管理名單上的業者發送任何貨品，都必須獲得政府批准。這對與華為、中芯有業務往來的台廠恐形成衝擊，甚至失去大陸市場。

吳宗憲說，目前跟華為供應鏈有關的台廠，包括聯發科、聯詠、穩懋、日月光，而中芯相關則有力旺、環球晶、欣興、崇越等，經濟部突然更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，對企業來說對營運造成很大的影響。為何郭智輝要找賴杉桂，來請教經濟部的事情？難道現任經濟部中小及新創企業署長李冠志不值得，或郭智輝不信任？

吳宗憲質疑，雙方私會2個月後，經濟部公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，崇越公司也被點名會被影響，郭智輝辭職崇越董事長即出清股份，但據崇越科技股分有限公司2024年度年報資料顯示，其董事郭冠宏及嘉品投資開發有限公司，代表為呂素卿，主要股東為郭冠宏、郭宥君、郭懿萱，郭冠宏是郭智輝部長的兒子，外界很難不相信郭智輝對崇越沒有影響力。

吳宗憲解釋，崇越公司在上海成立「上海崇誠國際貿易公司」，在中國大陸有12個據點，在董監事名單中，董事長為曾海華、董事李祐慶、李正榮、監事呂素卿，這些人分別是崇越母公司的2位執行董事、2執行長且其中呂素卿兼任財務長，由此可見中國大陸市場對崇越重要性，彼此之間是關係企業。上海崇誠國際貿易公司在2022年成立關係企業「上海浦飛芯微電子有限公司」、「無錫九天新材料有限公司」，2023年成立關係企業「芯崇鑫（廈門）科技有限公司」。

吳宗憲表示，崇越布局中國大陸市場，與大陸半導體發展、研發設立有重大關聯。民進黨政府一天到晚四處找共諜、找共匪，自己重用的政治人物、政務官卻都是中共同路人。

黨團副書記長林沛祥表示，崇越公司提到崇越因與中國客戶之間還有些LTA（長約），2026、2027年陸續到期後，會慢慢淡出這塊市場，未來崇越在中國矽晶圓市場會聚焦在先進製程，崇越在良率、品質上還是有優勢。而另一重要產品線光阻液，在中國市場的占有率仍然居高，受影響小。在光阻材料部分，崇越亦在中國7奈米至14奈米供應鏈站穩，另也搶進半導體先進封裝市場，其中CoWoS封裝用膠材在台灣市場已有高市占率，並持續拓展至中國地區。

林沛祥表示，崇越集團對於中國大陸半導體的發展是有一定的影響力，甚至是先進的CoWoS封裝用膠材等材料也開始要導入中國大陸市場，不禁令人懷疑，民進黨政府一方面要抗中保台，一方面又扶植大陸在中美貿易戰最關鍵的晶片、半導體技術，民進黨政府是自己人賺紅錢沒問題，別人就是共匪，這樣的雙標國人能接受？

國民黨立委牛煦庭表示，民進黨政治上要圍堵中國大陸，尤其是高科技晶片產業絕對不能外流，但顯然在生意戰場上，卻又是另外一回事。提醒經濟部，眼下台灣將面臨關稅與匯率雙重衝擊，這才是經濟部要關心的事情。在野黨希望民進黨政府針對關稅與匯率，提出完整的衝擊影響評估報告，但迄今未看到。