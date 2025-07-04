避免萬年公平會委員 立院三讀限連任一次

立法院會今天三讀修正通過公平交易委員會組織法第4條、第6條條文，規定公平會委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，以及刪除延任規定，並增訂行政院長補提名期間的規定。

公平交易委員會4位委員任期於今年1月31日屆滿，行政院去年10月30日將提名名單函送立法院審查。立法院1月17日行使公平交易委員人事同意權，雖然民進黨立院黨團對公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆投下同意票，但藍白以席次優勢否決，最終僅副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂過關。

民眾黨立院黨團提案指出，公平交易委員會作為中央二級獨立機關，主要業務是依公平交易法的規範維護市場自由與公平競爭，理應透過制度設計確保委員具超然獨立及公正客觀，但現行公平交易委員會委員無連任的限制，有權力過度集中的風險等。參酌國家通訊傳播委員會組織法第4條條文，民眾黨團提出公平交易委員會組織法第4條及第16條條文修正草案，明定委員連任以一次為限，並刪除萬年條款。

國民黨立委翁曉玲表示，公平會是要維護市場秩序及消費者權益等重要機關，要確保其運作真正符合公平、專業與獨立這些核心價值，期待公平會在制度上能不斷革新。

民進黨團批評，這次修法是要癱瘓公平會。民眾黨立委張啓楷表示，民眾黨團的提案重點是要避免萬年委員，且公平會委員若有缺額，行政院長要在3個月內補提名，請民進黨立委不要造謠。