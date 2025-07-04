盼通過4100億特別條例預算 卓揆：普發現金等太平盛世再思考

行政院長卓榮泰今天出席國家重點領域校際研教園區揭牌儀式，針對應對關稅衝擊所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，遭在野黨團主張應刪除，並用於普發現金。卓揆今再喊話，預算還是用在建設、未來發展，普發現金可以等國家太平盛世再去思考。

國家重點領域校際研教園區落腳在高雄左營，占地約9公頃，預計投入132億元在未來5年建造10棟研究大樓，並邀陽明交大、清華大學南下開設學程，培育高科技高階人才。

卓榮泰致詞表示，校際研教園區對高雄地方、學術、產業發展這麼重要，「這132億元花在最適合的地方」，如果132億元是發給高雄市民，大概沒能這麼高興。

卓榮泰說，預算還是用在建設、用在未來發展，普發現金是國家承平時候、太平盛世可以再去思考，但目前整體國家支持產業、安定就業、照顧民生到國土安全韌性，正是需要集合所有國家力量發揮積沙成塔眾志成城力量。