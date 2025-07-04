快訊

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

台幣狂飆民眾瘋買外幣 專家：日圓走升前快把握機會

聽新聞
0:00 / 0:00

盼通過4100億特別條例預算 卓揆：普發現金等太平盛世再思考

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天出席國家重點領域校際研教園區揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰今天出席國家重點領域校際研教園區揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影

行政院長卓榮泰今天出席國家重點領域校際研教園區揭牌儀式，針對應對關稅衝擊所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，遭在野黨團主張應刪除，並用於普發現金。卓揆今再喊話，預算還是用在建設、未來發展，普發現金可以等國家太平盛世再去思考。

國家重點領域校際研教園區落腳在高雄左營，占地約9公頃，預計投入132億元在未來5年建造10棟研究大樓，並邀陽明交大、清華大學南下開設學程，培育高科技高階人才。

卓榮泰致詞表示，校際研教園區對高雄地方、學術、產業發展這麼重要，「這132億元花在最適合的地方」，如果132億元是發給高雄市民，大概沒能這麼高興。

卓榮泰說，預算還是用在建設、用在未來發展，普發現金是國家承平時候、太平盛世可以再去思考，但目前整體國家支持產業、安定就業、照顧民生到國土安全韌性，正是需要集合所有國家力量發揮積沙成塔眾志成城力量。

他期盼綠營立委繼續在立法院捍衛爭取4100億的因應國際情勢強化社會經濟及國土安全韌性相關特別條例，讓這筆特別預算通過。

行政院長卓榮泰（右二）由高雄市長陳其邁（右一）陪同參觀園區。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰（右二）由高雄市長陳其邁（右一）陪同參觀園區。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區今天舉行揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區今天舉行揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區今天舉行揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區今天舉行揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影

卓榮泰 普發現金

延伸閱讀

美越關稅的今天恐成「美台貿易的明天」 王鴻薇憂：4100億恐不夠

綠籲立院決議譴責中國大陸 白提邀卓榮泰報告打詐成效

影／藍委：卓榮泰滿嘴抗中 郭智輝密會崇越大賺紅錢

媒體喊問普發現金1萬補助台電1000億？閣揆卓榮泰擺出這姿勢費疑猜

相關新聞

特別條例再等等！立院先處理「這兩案」三讀

因應美國對等關稅，行政院及立院藍白黨團分別提出3版本「特別條例草案」，3日下午黨團協商無共識，進入院會處理。4日上午議程...

避免萬年公平會委員 立院三讀限連任一次

立法院會今天三讀修正通過公平交易委員會組織法第4條、第6條條文，規定公平會委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，...

盼通過4100億特別條例預算 卓揆：普發現金等太平盛世再思考

行政院長卓榮泰今天出席國家重點領域校際研教園區揭牌儀式，針對應對關稅衝擊所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性...

看完「造山者」可抬頭挺胸！ 游淑慧：台灣沒偷美國的晶片

「造山者—世紀的賭注 A Chip Odyssey」是全台首部半導體晶片紀錄片，述說打造台灣半導體產業的一群人的故事。台...

媒體喊問普發現金1萬補助台電1000億？閣揆卓榮泰擺出這姿勢費疑猜

行政院長卓榮泰今天上午到高市左營區國家運動訓練中心視察備戰2025世大運田徑隊訓練情形，高雄市長陳其邁陪同，在步入中心前...

嗆賴清德別在產業哀嚎時灌水 傅崐萁：軍購另送特別預算

立法院今原訂處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，不過鑒於美國關稅緩衝期將屆滿，藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。