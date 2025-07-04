特別條例再等等！立院先處理「這兩案」三讀

因應美國對等關稅，行政院及立院藍白黨團分別提出3版本「特別條例草案」，3日下午黨團協商無共識，進入院會處理。4日上午議程出爐，特別條例被列在第15案，未排入優先三讀法案。立院4日朝野協商決議，當天表決公平交易委員會組織法修法、7日三讀不須協商的運產條例修法。國民黨團說明，將等美國關稅緩衝期過了後，視實際情況再處理特別條例。

應對美國對等關稅，各界關注特別條例何時通過。行政院提出4,100億元特別預算條例草案，其中包括1,500億元國防預算及撥補台電1,000億元。國民黨團版及民眾黨團版則納入普發現金，分別主張普發一萬元、六千元，並刪減國防預算、台電撥補的部分。

3日下午黨團協商無共識，進入院會處理。4日上午議程出爐，特別條例被列在第15案，未排入優先三讀法案。

國民黨團書記長王鴻薇說明，外媒今日報導美國與越南協商結果，越南不僅對美國「零關稅」，出口到美國的產品還要付20%關稅。而台美談判預期最快下周有進展，若按照越南模式，對台灣的衝擊很大，國民黨認為應該要等到台美協議出爐後，院會再來處理4,100億特別條例。

國民黨團總召傅崐萁指出，國民黨團將等美國正式宣布對台的關稅後，於7月9日後，會再正式跟大家合力推動振興台灣經濟的相關辦法。

立法院長韓國瑜4日上午召集朝野三黨團代表，協商議事日程，會中決議4日先處理「公平交易組織法第4條及第16條條文修正草案」，朝野立委輪流交叉發言，發言畢進行逐條討論，再進入表決。7日院會將三讀不須協商的「運動產業發展條例部分條文修正草案」，處理完畢後即散會。