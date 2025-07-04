影／控318解釋令危及用藥安全 藥師聯會赴政院擊鼓申冤

隨著美國和以色列轟炸伊朗，引發了國際法爭議，這已經不只是援引國際法、忽視國際法、拖延國際法，而是乾脆把國際法整個掃到一邊。 如果繼續選擇忽視、拖延或輕描淡寫面對違法，或者只是無奈地嘆氣「我們就是活在弱肉強食的世界」，把國際法當成「可有可無」、只在初一、十五遵守的人，別指望其他國家會認真看待你的請求。而這對台灣意味著什麼？

2025-07-04 10:30