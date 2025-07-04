媒體喊問普發現金1萬補助台電1000億？閣揆卓榮泰擺出這姿勢費疑猜

行政院長卓榮泰今天上午到高市左營區國家運動訓練中心視察備戰2025世大運田徑隊訓練情形，高雄市長陳其邁陪同，在步入中心前，媒體喊話問卓榮泰「普發現金1萬要補助台電1000億嗎？」但卓揆聞言僅揮了揮左手示意，未正面回應媒體提問。

卓榮泰今天上午9時30分許抵達高市左營區國家運動訓練中心，訪視將代表我國備戰2025德國萊茵魯爾世大運比賽最後集訓的田徑好手，替選手加油打氣，市長陳其邁陪同在側。

卓揆視察活動未開放媒體拍攝，也不接受聯訪，但仍有大批媒體一早守候在中心外；對於在野黨主張普發現金，今天將進入表決，行政院長卓榮泰昨天曾表示，「普發現金萬萬不可，將再次掏空國庫、耗損國力」，媒體對卓揆喊話「院長，普發現金1萬要補助台電1000億嗎？」

卓揆聽見媒體喊話，未停下腳步回應，僅抿嘴、揮了揮左手示意，即步入中心。