媒體喊問普發現金1萬補助台電1000億？閣揆卓榮泰擺出這姿勢費疑猜
行政院長卓榮泰今天上午到高市左營區國家運動訓練中心視察備戰2025世大運田徑隊訓練情形，高雄市長陳其邁陪同，在步入中心前，媒體喊話問卓榮泰「普發現金1萬要補助台電1000億嗎？」但卓揆聞言僅揮了揮左手示意，未正面回應媒體提問。
卓榮泰今天上午9時30分許抵達高市左營區國家運動訓練中心，訪視將代表我國備戰2025德國萊茵魯爾世大運比賽最後集訓的田徑好手，替選手加油打氣，市長陳其邁陪同在側。
卓揆視察活動未開放媒體拍攝，也不接受聯訪，但仍有大批媒體一早守候在中心外；對於在野黨主張普發現金，今天將進入表決，行政院長卓榮泰昨天曾表示，「普發現金萬萬不可，將再次掏空國庫、耗損國力」，媒體對卓揆喊話「院長，普發現金1萬要補助台電1000億嗎？」
卓揆聽見媒體喊話，未停下腳步回應，僅抿嘴、揮了揮左手示意，即步入中心。
2025德國萊茵魯爾世大運，我國將派出包含在地好手高承睿、謝元愷等196名選手，參加桌球、田徑等15種運動競賽，代表國家爭取佳績。代表隊正於國訓中心進行最後總集訓，賴清德總統預計7月11日替選手授旗，加油打氣，並預祝旗開得勝、為國爭光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言