嗆賴清德別在產業哀嚎時灌水 傅崐萁：軍購另送特別預算

立法院今原訂處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，不過鑒於美國關稅緩衝期將屆滿，藍營決定待關稅影響明朗再行處理。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，振興經濟、普發現金的法案會在7月9日，美國正式宣布對台的關稅政策且明確後，再來推動。他也說，賴清德總統發表團結十講，最好天天都講。

針對罷免白熱化，傅崐萁說，賴清德發動大罷免，且鎖定他鋪天蓋地抹黑，甚至把台灣各地的人都找到花蓮來，深刻影響到花蓮人日常生活，他以為如此不可，畢竟是由花蓮人民決定自己的國會議員由誰擔任，而非各縣市民進黨側翼攻擊。花蓮是非常良善的縣市，人民都非常熱情善良，正告賴清德不要汙染花蓮，國家烏煙瘴氣，不要再把黑手伸到花蓮。

傅崐萁也轟民進黨秘書長林右昌，用不堪手段跑到地方大廟，要求主委陪同、拍照。他說，所有花蓮宮廟都非常歡迎有真誠信仰的人來參香，對眾神禮拜。這間大廟是他拜了50年以上的大廟，林右昌第一次來就到廟裡到處罵人，這不只玷汙大廟，且扭曲神明護佑，神明希望國泰民安，鄉親安居樂業。賴清德團隊尤其是林右昌把仇恨帶到宮廟，他深深表達遺憾。

傅崐萁表示，到宮廟參拜唯一有政治立場的就是賴清德，2024總統大選前，賴清德不斷到各大廟，尤其是媽祖婆、關帝爺的大廟，擁抱媽祖婆、關帝爺，但在當選後，陸委會副主委梁文傑宣布，包括媽祖婆、關帝爺，包括台灣的民間信仰，這些都是中共統戰的工具。選前擁抱眾神，選後踐踏眾神，一向都是民進黨傳統的標準，更是賴清德令人不齒的行為，他要表達譴責。希望把寧靜還給宗教，還給十方善信，不要把台灣齷齪的政治汙染帶到宮廟。

傅崐萁強調，他再次正告林右昌，林在基隆站在財團的立場踐踏基隆市民，剝奪市產，支持的財團通通敗訴，官商勾結都還沒有跟基隆市民講清楚，請不要到其他的縣市來玷汙鄉親善良單純的耳朵，不要影響台灣純潔善良的宗教。

傅崐萁指出，賴清德團結十講不斷攻擊在野黨刪國防預算，但現在是世界經濟的恐慌，賴清德拿出來的特別預算是急迫的預算，是關於如何振興台灣經濟，因應美國關稅衝擊，對台灣產業的支持。

傅崐萁提到，遺憾的是，4100億裡，對於產業的支持只有880億加50億共是930億，卻把一堆東西塞在裡面。如果賴清德未來一年沒有國防軍事採購的特別預算的話，1500億強化國土韌性預算當然會支持，但後面還有超過3、4000億的大禮包，美方軍購如果要進來的話，請賴清德不要在台灣經濟產業哀嚎時灌水，軍購的特別預算就放在軍購特別預算。

傅崐萁強調，他們支持軍購的預算，但絕對不同意在此時，在產業界傷口上撒鹽，振興經濟、普發現金的法案會在7月9日，美國正式宣布對台的關稅政策且明確後，再來推動振興台灣產業經濟的相關辦法。賴清德天天跟執政貴族站在一起，認為一萬元連買菜都不夠，知不知道對基層窮困辛苦的百姓，1萬元就是一整個月的生活費。賴清德遠離基層民眾很久，對基層民眾的痛苦也完全不了解。

傅崐萁總結，賴清德團結十講愈講愈離譜，但衷心期待賴清德的團結十講，不要只有十講，最好20講、30講，天天都講，誠摯熱烈歡迎。