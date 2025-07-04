綠籲立院決議譴責中國大陸 白提邀卓榮泰報告打詐成效

副總統蕭美琴去年出訪捷克遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨立法院黨團今天提案，希望立法院會作成決議，嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，並要求「中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉」。

蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，傳出遭中國外交人員尾隨。捷克軍情局日前證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體更披露，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

立法院會今天開會，民進黨團針對上述事件提案，呼籲立法院會作成決議，「嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，並要求中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉，且承諾停止一切在國際社會中針對我國官員及人民的騷擾、恐嚇與暴力行動」。

提案指出，面對中國持續的滲透、統戰與威脅，立法院也應加速各項國家安全法制改革的推動，參考主要民主國家經驗與法制，強化反滲透、反間諜及保護關鍵技術等相關法案，全面提升國家安全防衛能力，遏制威權集團的不斷滲透與破壞，保障台灣民主自由與人民安全，並協力所有理念相近國家，共同確保台海及區域的安全穩定。

此外，民眾黨立法院黨團提出討論事項提案，鑒於台灣詐騙橫行，希望立法院會作成決議，「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢」。另外，鑒於民進黨政府執政下，府院黨均遭共諜滲透，希望立法院會作成決議，「國家安全會議吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則」等。