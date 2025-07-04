憂美國關稅狀況不明 拚普發現金白營緩步

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聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午在立法院議場貼上黨團訴求標語。記者林伯東／攝影
民眾黨立法院黨團上午在立法院議場貼上黨團訴求標語。記者林伯東／攝影

立法院今原傳將處理規模達4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，在野主張納入普發現金民眾黨立院黨團今提案的討論事項建議中，也將該特別條例調整至第15項。黨團主任陳智菡表示，目前狀況不明，欲等到美國關稅暫緩期更明確再處理。

美國總統川普日前表示，對大部分國家的對等關稅90天暫緩期7月9日期滿後不打算延長。川普說，他設下的這項談判期到期後，除非已與美國達成協議，否則華府將通知懲罰性關稅生效。

民眾黨團昨晚在議場前徹夜排隊，今一早就進入議場內，以大幅標語向賴清德政府，抗議「帶頭撕裂社會、製造對立、扭曲歷史、詐騙橫行的亂象」。但原預計今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，但朝野意見分歧，國民黨主張普發現金1萬元，民眾黨則主張發6000元，民眾黨團總召黃國昌昨強調，民眾黨有自己的版本。

民眾黨團今提案的討論事項中，也將該特別條例調整順序至第15項，也相當於今天院會難以處理到。民眾黨團內部認為，因為目前美國關稅狀況尚不明朗，打算等到更明確一點再處理。

陳智菡表示，因為關稅時間還沒有到，且川普的變化還很多，要如何分配可能還有調整空間，下周二院會是否會處理也還不確定，不過其他像是撥補台電1000億元絕對不會放、國土安全韌性1500億元仍然會堅持要用公務預算編列。

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