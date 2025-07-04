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普發現金案能闖關？林右昌：用自己的錢幫國民黨買票「很愚蠢」

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導
民進黨秘書長林右昌。記者王燕華／攝影
民進黨秘書長林右昌。記者王燕華／攝影

普發現金案今可能在立法院闖關，民進黨秘書長林右昌今赴花蓮出席護國大遶境誓師記者會，會前受訪批，國民黨目的就是希望政策買票，「用自己的錢來幫國民黨買票，是非常愚蠢的事情」，相信人民眼睛是雪亮的，都會看清楚。

林右昌今天參加護國大遶境誓師，將與罷免團體在花蓮市中山公園為起點出發徒步掃街，下午也在吉安鄉吉安郵局前出發掃街。

對於藍白要闖關普發現金案，林右昌說，如果真的又強行通過，第一，又是再一次破壞行政跟預算體制，是立法院自己強加預算 ；第二，這樣普發一萬，大家都清楚，國民黨目的就是希望政策買票，「用自己的錢來幫國民黨買票，是非常愚蠢的事情」，但這事情過去國民黨也幹得多，人民力量、眼睛雪亮的，都會看清楚，目的就是為自己政策買票。

另外，兼任黨主席的賴清德總統團結十講爭議多，林右昌說，賴總統團結十講是站在總統高， 希望讓所有國人都清楚國家現在所面對困難，在有共同認識基礎上團結國家，「總統用心良苦，希望大家也能夠了解」。

國民黨 普發現金 林右昌 花蓮

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