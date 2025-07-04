苗博雅費城籲台僑助攻外交 爭取美議員與台同陣線

社民黨台北市議員苗博雅受邀赴美以「台灣危機與轉機」為題巡迴演講，今天在第一站費城除分享國會現況，也期盼台僑「助攻」外交，爭取美國國會議員與台灣同一陣線，並使台灣社群壯大，讓台灣的聲音「響到每一位議員都能聽見」。

苗博雅受美東台灣人夏令會邀請演說，吸引老中青3代台僑參與，現場幾乎座無虛席。她先就海外台灣人對故鄉安全處境的憂心切入，表示過去70幾年來，北京對台灣的野心不曾因誰執政停止。台灣具有經濟及軍事上不可取代的價值，成為中國稱霸世界最重要的拼圖。

苗博雅比喻，「面對中國脅迫、川普回鍋白宮後推動的關稅大計，及立法院由藍白把持，無法理性監督下，台灣等於左手處理經貿，右手處理國安，同時自己身體又發炎。」

她細數國會職權修法到憲訴法部分條文通過的過程，指台灣解嚴一路走來累積的權力分立與制衡的制度已被破壞，年度預算又遭胡亂刪減，樣樣令人憂心。「任何一位大學一年級法律系學生都能清楚指出，過去這一年來立法院的亂象，已經遠遠超過過去的總和。」

罷免運動遍及全台，投票將陸續展開。苗博雅表示，這讓她想到11年前有幸參與太陽花運動，見證公民在立法院亂象下展現勇氣，運用憲法所保障的集會自由進入立法院，改變台灣歷史。如今再有機會參與歷史，「也不知道是幸運還是不幸。」

「台灣每次遇到危機都能逢凶化吉的關鍵，在於對自己的信念。」苗博雅說，過去這幾年持續有「台灣很差」的宣傳，實情是台灣並不弱。

她指出，民主國家固然有缺點，但台灣面對中國文攻武嚇超過75年，經濟、軍事及民主發展仍是前段班；即使大家對於國家前途的想像存有巨大差異，但讓台灣維持自由、民主、法治且獨立的現狀是共同努力的方向。

苗博雅提到，台灣外交被中國封鎖，官方要走出去比較困難，盼台美人「助攻」，例如透過遊說及草根經營讓國會議員站在台灣這邊，凝聚彼此為故鄉發聲等。

苗博雅1日訪美，將於費城、亞特蘭大、芝加哥等地舉行10場演講。

美東台灣人夏令會每年邀請台灣百工百業人士演講及傳承經驗，活動聚焦台美人關切議題，台灣人權及重大歷史、社會及政治事件。

夏令會今年邁入第54屆，與會人數達800人。苗博雅、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（IngridLarson）、民進黨立法委員蘇巧慧及行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧都在講者之列。