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普發現金再等等 不忽視美國關稅衝擊 藍暫緩處理特別條例

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長王鴻薇今日證實，暫緩處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，她說，因應美國關稅衝擊，說不定4100億還不夠，還要再跟產業溝通。記者屈彥辰／攝影
國民黨團書記長王鴻薇今日證實，暫緩處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，她說，因應美國關稅衝擊，說不定4100億還不夠，還要再跟產業溝通。記者屈彥辰／攝影

立法院今日原傳將處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白均有共識須普發現金，由於藍白在普發現金數額無共識，民進黨方面反對發現金，國民黨立法院黨團原發動甲動，準備要在表決時發揮人數優勢，不過後來國民黨團內部決定暫緩，等美國關稅緩衝期過了後，視實際情況，再行處理。

朝野就特別條例，是否納入撥補台電千億元、強化國土韌性以及普發現金，出現歧見。立法院長韓國瑜昨日召集朝野協商，並無產生共識，裁示送交立法院會處理。國民黨團、民眾黨團皆欲在今日讓特別條例闖關，令產業得到挹注，普發現金成為民眾面對美國關稅可能衝擊的及時雨。

據了解，國民黨團除發動今日甲動外，昨日清點人數確保今日表決，藍委全員到齊，票票入匭。

不過，國民黨團本磨刀霍霍，今決定暫緩闖關特別條例。據了解，原因是目前美國關稅緩衝期將屆滿，屆時美國對我方將祭出多少關稅稅率，是否有附加條款而不利於我方，於我國政府絲毫不對外透露半分消息的情況下，特別條例是否有需要再調整，以助我國產業度過難關，民生不致受嚴重影響，才能明朗。

因此今日立法院會議程，國民黨團決定暫按民眾黨團提案，將特別條例「留中不發」，列為順序較後面的議案，待狀況明朗化再行處理。

國民黨團書記長王鴻薇也已證實今日暫緩處理特別條例，她說，因應美國關稅衝擊，說不定4100億還不夠，還要再跟產業溝通。

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