快訊

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

美食安專家揭十大中毒高風險食物 一種水果入列「曾讓40人喪命」

藍白擬緩推普發現金 綠：下周表決仍排擠國家預算

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院原先預計今天可能表決4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，但傳出國民黨、民眾黨立院黨團今天將暫緩排案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不管是今天還是下周表決，發1萬元或是6000元，普發現金都排擠國家預算，違反權力分立原則，請藍白不要再違憲了。

吳思瑤指出，該案昨天在朝野黨團協商時完全沒有交集，民進黨團對於今天到底要通過哪一黨版本，或是藍白又要拿出喬好的機密版再修正動議，目前毫無所悉；但民進黨清楚，希望守國安、顧經濟、護民生，缺一不可，也都在民進黨團版本中納入，包括撥補台電1000億元、強化國防1500億元等。

吳思瑤指出，民進黨團今天將提案盼立院決議，譴責中共在副總統蕭美琴出訪捷克期間蓄意威脅，也要求立院譴責北京當局跨國恐怖主義，北京應當嚴正道歉，並承諾停止未來暴力行為。

北京 吳思瑤 普發現金 民進黨

延伸閱讀

再指國防預算刪最多 吳思瑤嗆朱立倫造謠、黃國昌是恐怖情人

曝起訴書中柯文哲讓彭振聲擔責 吳思瑤：昔拉背鍋今救清白

吳思瑤批民眾黨為救柯文哲甩鍋彭振聲 對彭妻表達悼念

影／吳思瑤、賴瑞隆至板橋大罷免 葉元之批放牛班惡罷資優班

相關新聞

普發現金再等等 不忽視美國關稅衝擊 藍暫緩處理特別條例

立法院今日原傳將處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白均有共識須普發現金，由於...

普發現金今闖關 民眾黨嗆賴「撕裂社會、扭曲歷史」

行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院將在今天排審。最受大眾關注的全...

影／徐少萍開車肇事綠議員批「6萬換1條腿」 林沛祥代母還原過程

國民黨基隆市立委林沛祥正面對罷免案將在7月26日投票，民進黨基隆市議員鄭文婷今提及2年多前，林的母親前立委徐萍曾與一名女...

藍白擬緩推普發現金 綠：下周表決仍排擠國家預算

立法院原先預計今天可能表決4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，但傳出國民黨、民眾黨立院黨...

大法官人事在大罷免前一天行使同意權 恐成政治祭品？

立法院行使司法院長、副院長及大法官同意權案，昨天進入公聽會等實質審查程序。據了解，國民黨對大法官人事案一直不採取積極處理態度，立法院會6月13日通過民眾黨立院黨團審查及投票時程的提案，國民黨立院黨團只是被動配合。加上近來司法偵辦藍白受注目案件的偏頗作法，大法官人事案在大罷免投票前行使同意權，7位被提名人是否再成為政治對抗下的祭品，將充滿變數。

「欽點」趙怡翔進國安會？美國務院：完全是捏造

我駐美代表處前政治組組長，現任民進黨台北市議員的趙怡翔傳即將轉進國安單位，國內有媒體報導指出，這項人事異動是「美國國務院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。