藍白擬緩推普發現金 綠：下周表決仍排擠國家預算

立法院原先預計今天可能表決4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，但傳出國民黨、民眾黨立院黨團今天將暫緩排案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不管是今天還是下周表決，發1萬元或是6000元，普發現金都排擠國家預算，違反權力分立原則，請藍白不要再違憲了。

吳思瑤指出，該案昨天在朝野黨團協商時完全沒有交集，民進黨團對於今天到底要通過哪一黨版本，或是藍白又要拿出喬好的機密版再修正動議，目前毫無所悉；但民進黨清楚，希望守國安、顧經濟、護民生，缺一不可，也都在民進黨團版本中納入，包括撥補台電1000億元、強化國防1500億元等。

吳思瑤指出，民進黨團今天將提案盼立院決議，譴責中共在副總統蕭美琴出訪捷克期間蓄意威脅，也要求立院譴責北京當局跨國恐怖主義，北京應當嚴正道歉，並承諾停止未來暴力行為。