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普發現金今闖關 民眾黨嗆賴「撕裂社會、扭曲歷史」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民眾黨立院黨團以大幅標語表示，賴清德總統帶頭撕裂社會、製造對立、扭曲歷史、詐騙橫行的亂象，表達最嚴正抗議。圖／民眾黨團提供
台灣民眾黨立院黨團以大幅標語表示，賴清德總統帶頭撕裂社會、製造對立、扭曲歷史、詐騙橫行的亂象，表達最嚴正抗議。圖／民眾黨團提供

行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院將在今天排審。最受大眾關注的全民普發現金案，國民黨團主張普發1萬元，民眾黨團主張普發6000元，民進黨團則主張應用於強化國防、撥補台電。

民眾黨立院黨團今天一早就進入議場，以大幅標語佈置在議場內，並指出，要向賴清德總統帶領的政府，帶頭撕裂社會、製造對立、扭曲歷史、詐騙橫行的亂象，表達最嚴正抗議。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團沒有反對強化國防，但特別條例主題是因應美國對等關稅衝擊，執政黨不能趁火打劫，把不相干的預算通通包進來，強化國土韌性當然可以支持，但是放在此特別預算條例中，並不合適。

民眾黨立院黨團副總召張啟楷表示，普發現金才會讓民眾最有感，呼籲民進黨要聽進民意。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨和民眾黨之前在審查預算時，已聯手大幅刪減國防預算，現在更預計再阻擋特別預算當中高達1500億元的強化國防預算，寧願普發現金1萬元給民眾，也不願攜手維護國安，民進黨團無法苟同。

國民黨 國防預算 普發現金 民眾黨

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