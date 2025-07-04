影／徐少萍開車肇事綠議員批「6萬換1條腿」 林沛祥代母還原過程
國民黨基隆市立委林沛祥正面對罷免案將在7月26日投票，民進黨基隆市議員鄭文婷今提及2年多前，林的母親前立委徐萍曾與一名女騎士鄭女發生車禍，鄭後來截肢、近日去世，指「一條腿賠6萬不厚道」。徐少萍說當時已和解且負責任處理。林沛祥說明整起過程皆依照家屬的意願行事，對方過世萬分遺憾與沉重。
根據警方資料，2023年4月82歲的前立徐少萍跟鄭婦發生車禍碰撞，同年7月鄭婦因蜂窩性組織炎右腿截肢，去年5月徐少萍跟鄭婦6萬元和解，今年7月1日鄭婦因病死亡。
鄭姓婦人的姪女表示，車禍後在東和大樓公廁遇到鄭姓阿姨，已坐輪椅截肢，鄭告知是和徐少萍發生車撞，但她不知為何要截肢，因鄭生活困難她給予很多協助，並找民代求助。
市議員鄭文婷說，這件車禍雖然雙方都有過失，但被害人傷勢是一條腿截肢的重傷害，「6萬元換一條腿」並不厚道。事發當時82歲，是否也有高齡駕駛的問題。
徐少萍受訪表示，她今年85歲了，當時她開車與機車就碰了一下，她馬上報警處理，當時對方就只有小擦傷，後來就和解，也有賠錢都負責處理好了，且對方當時告知其有糖尿病，現在不能因為過了這麼久，是不是因為這樣糖尿病引發並不知道，並不能畫上等號。
林沛祥在臉發發文還原整件事情經過，他說2023年4月，他的母親徐少萍與一位長者發生交通事故，當時他正忙於地方公務，雖然擔心但無法親自處理，因此由團隊中的資深同仁全程協助處理後續事宜。
林沛祥說，根據他當時所了解的資訊，對方傷勢為擦傷，並無重大外傷，雙方也維持聯繫，逐步協商之後，對方表示希望在療程完成後再談和解，因此過程延續了超過一年，最終在2024年5月完成和解程序。
林沛祥表示，整起過程皆依照家屬的意願行事，也盡可能地配合調解機制與相關程序，如今得知對方已於今年過世，心中萬分遺憾與沉重。他理解家屬在失去親人後的悲痛，也誠摯代替母親向對方家屬表達歉意。若在溝通與關懷上有任何不足之處，他深感抱歉，也願意提供一切可行的協助。再次向家屬致上歉意，也祝福逝者安息。未來若有需要，請家屬直接與他們聯繫，團隊都會盡力協助。
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