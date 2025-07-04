影／徐少萍開車肇事綠議員批「6萬換1條腿」 林沛祥代母還原過程

國民黨基隆市立委林沛祥正面對罷免案將在7月26日投票，民進黨基隆市議員鄭文婷今提及2年多前，林的母親前立委徐萍曾與一名女騎士鄭女發生車禍，鄭後來截肢、近日去世，指「一條腿賠6萬不厚道」。徐少萍說當時已和解且負責任處理。林沛祥說明整起過程皆依照家屬的意願行事，對方過世萬分遺憾與沉重。

根據警方資料，2023年4月82歲的前立徐少萍跟鄭婦發生車禍碰撞，同年7月鄭婦因蜂窩性組織炎右腿截肢，去年5月徐少萍跟鄭婦6萬元和解，今年7月1日鄭婦因病死亡。

鄭姓婦人的姪女表示，車禍後在東和大樓公廁遇到鄭姓阿姨，已坐輪椅截肢，鄭告知是和徐少萍發生車撞，但她不知為何要截肢，因鄭生活困難她給予很多協助，並找民代求助。

市議員鄭文婷說，這件車禍雖然雙方都有過失，但被害人傷勢是一條腿截肢的重傷害，「6萬元換一條腿」並不厚道。事發當時82歲，是否也有高齡駕駛的問題。

徐少萍受訪表示，她今年85歲了，當時她開車與機車就碰了一下，她馬上報警處理，當時對方就只有小擦傷，後來就和解，也有賠錢都負責處理好了，且對方當時告知其有糖尿病，現在不能因為過了這麼久，是不是因為這樣糖尿病引發並不知道，並不能畫上等號。

林沛祥在臉發發文還原整件事情經過，他說2023年4月，他的母親徐少萍與一位長者發生交通事故，當時他正忙於地方公務，雖然擔心但無法親自處理，因此由團隊中的資深同仁全程協助處理後續事宜。

林沛祥說，根據他當時所了解的資訊，對方傷勢為擦傷，並無重大外傷，雙方也維持聯繫，逐步協商之後，對方表示希望在療程完成後再談和解，因此過程延續了超過一年，最終在2024年5月完成和解程序。