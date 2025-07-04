「欽點」趙怡翔進國安會？美國務院：完全是捏造

我駐美代表處前政治組組長，現任民進黨台北市議員的趙怡翔傳即將轉進國安單位，國內有媒體報導指出，這項人事異動是「美國國務院欽點」，國務院3日對此做出回應表示，這完全是捏造和錯誤的說法。

有報導近期指出，趙怡翔預計本月辭去議員一職，預計進入總統府國安會擔任要職，可能擔任國安會副秘書長；該報導也指出，趙怡翔之所以會轉任國安單位，是美國國務院「欽點要人」，希望他作為台美對口，主要看重趙怡翔在我駐美代表處任職期間，與美方建立深厚人脈。

據了解，趙怡翔與美國白宮國安會之間確有一定的聯繫，趙怡翔也在今年1月公開在社群網絡上祝賀簡以榮（Ivan Kanapathy）被任命為白宮國安會亞洲事務資深主任。

不過針對國務院「欽點要人」一事，國務院發言人3日則罕見回應媒體詢問，指這完全是捏造和錯誤的說法，並表示，台灣內部的人事調動決定應該詢問台灣政府。

趙怡翔在前總統蔡英文2016年當選時的國際記者會，以流利英語即席翻譯一夕暴紅，被媒體稱為「口譯哥」。

趙怡翔後來在2019年擔任我駐美代表處政治組組長，並在返台後，於2021年接下前議員阮昭雄的選區，宣布參選台北市大安文山區議員，並在2022年的地方選舉中當選議員。

據了解，趙怡翔深受前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮的器重，吳釗燮當年力挺趙怡翔擔任我駐美代表處政治組組長，甚至一度希望他擔任副代表，但沒有獲得蔡英文同意。