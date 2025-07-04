快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

「欽點」趙怡翔進國安會？美國務院：完全是捏造

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
民進黨台北市議員趙怡翔。記者胡經周／攝影
民進黨台北市議員趙怡翔。記者胡經周／攝影

我駐美代表處前政治組組長，現任民進黨台北市議員趙怡翔傳即將轉進國安單位，國內有媒體報導指出，這項人事異動是「美國國務院欽點」，國務院3日對此做出回應表示，這完全是捏造和錯誤的說法。

有報導近期指出，趙怡翔預計本月辭去議員一職，預計進入總統府國安會擔任要職，可能擔任國安會副秘書長；該報導也指出，趙怡翔之所以會轉任國安單位，是美國國務院「欽點要人」，希望他作為台美對口，主要看重趙怡翔在我駐美代表處任職期間，與美方建立深厚人脈。

據了解，趙怡翔與美國白宮國安會之間確有一定的聯繫，趙怡翔也在今年1月公開在社群網絡上祝賀簡以榮（Ivan Kanapathy）被任命為白宮國安會亞洲事務資深主任。

不過針對國務院「欽點要人」一事，國務院發言人3日則罕見回應媒體詢問，指這完全是捏造和錯誤的說法，並表示，台灣內部的人事調動決定應該詢問台灣政府。

趙怡翔在前總統蔡英文2016年當選時的國際記者會，以流利英語即席翻譯一夕暴紅，被媒體稱為「口譯哥」。

趙怡翔後來在2019年擔任我駐美代表處政治組組長，並在返台後，於2021年接下前議員阮昭雄的選區，宣布參選台北市大安文山區議員，並在2022年的地方選舉中當選議員。

據了解，趙怡翔深受前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮的器重，吳釗燮當年力挺趙怡翔擔任我駐美代表處政治組組長，甚至一度希望他擔任副代表，但沒有獲得蔡英文同意。

國安會 議員 趙怡翔

延伸閱讀

影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

媒體指北市議員趙怡翔將請辭 綠北市黨部未聽聞

傳7月辭北市議員轉戰國安會？ 趙怡翔臉書回應了

蕭美琴在捷克遭跟監 凌濤疑：與吳釗燮秘書共諜案有關

相關新聞

普發現金1萬？ 4100億特別條例今闖關

立法院今預計排審規模達四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，包括最受關注的藍白全民普發現金案...

「欽點」趙怡翔進國安會？美國務院：完全是捏造

我駐美代表處前政治組組長，現任民進黨台北市議員的趙怡翔傳即將轉進國安單位，國內有媒體報導指出，這項人事異動是「美國國務院...

【總編開箱】全民普發現金危及國安韌性？賴政府錢權一把抓就行？

行政院提出強化安全韌性特別預算今日將在立法院會闖關。行政院長卓榮泰3日反對在野黨普發現金的主張，認為此舉將危及國家安全韌...

大法官人事公聽會／司法院長提名人蔡秋明 檢方背景成焦點

立法院全院委員會昨天進行司法院大法官人事同意權公聽會，學者關注司法院長被提名人蔡秋明出身檢察官，能否擔任司法院長。

今年度經發會7月下旬啟動 AI新十大建設可望成焦點

行政院7月下旬將再啟動經濟發展委員會，AI新十大建設可望成為會議重點。行政院長卓榮泰今天表示，AI新十大建設內容涵蓋智慧...

蔡英文出訪也遭緊盯 捷克參院外委會主席曝陸企圖干預

副總統蕭美琴去年3月訪捷期間遭中國外交人員尾隨，而同樣去年訪捷的前總統蔡英文其安全也受關注。捷克參議院外委會主席費雪表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。