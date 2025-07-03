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大法官人事公聽會／司法院長提名人蔡秋明 檢方背景成焦點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
司法院大法官人事公聽會，蔡秋明曾任檢察官成焦點。記者蔡晉宇／攝影
司法院大法官人事公聽會，蔡秋明曾任檢察官成焦點。記者蔡晉宇／攝影

立法院全院委員會昨天進行司法院大法官人事同意權公聽會，學者關注司法院長被提名人蔡秋明出身檢察官，能否擔任司法院長。

總統府今年三月公布七位大法官被提名人，蔡秋明名列其中，他是現任高等檢察署主任檢察官。立法院並排定昨天舉行公聽會後，七月廿五日行使同意權案記名投票表決。

國民黨立院黨團推薦學者專家、東海大學退休教授林騰鷂認為賴總統濫用權力，違反憲法忠誠義務、破壞審檢分立原則，賴總統提名的大法官人選，不應該獲得國會的同意。

林騰鷂指出，賴總統居然提名只任一、二審檢察署主任檢察官的蔡秋明來擔任司法院長，顛倒檢察官應受法官指揮、節制的司法天理。

民進黨立院黨團推薦的學者專家、律師賴秉詳表示，各界疑惑由檢方出身的人來擔任司法院長，但大家可以想想，過去有律師、學者、政治人物擔任過司法院長，該如何回應檢察官不能當司法院長等問題；此外，各界應注意司法院長、副院長被名人有無辦法提出司法行政改革方向，特別是司法過勞嚴重等問題。

民眾黨立院黨團推薦的學者專家、台北大學法律系副教授黃銘輝表示，提名名單中有一半以上是女性，他要給予高度肯定，也希望執政黨跟在野黨都應該知道，讓憲法法庭運作下去是總統與立法院雙方的責任。

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