普發現金1萬？4100億特別條例今闖關

立法院今預計排審規模達四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，包括最受關注的藍白全民普發現金案。國民黨立院黨團主張全民普發現金一萬元，且須於今年十月卅一日前完成，民眾黨立院黨團則主張普發現金六千元。

立法院長韓國瑜昨天就特別條例召集朝野協商，但朝野各黨團未有共識，韓裁示送交今日院會處理，朝野預計將上演表決戰。

據了解，國民黨內對於普發現金一事，並無明顯雜音。有藍營人士說，美國關稅衝擊非同小可，現也不知緩衝期過後，美國對台關稅究竟如何，且民進黨不顧民生，只顧搞大惡罷，普發現金對民眾而言是及時雨，藍委其實也沒有反對的理由。

民眾黨團總召黃國昌昨日強調，支持自家版本，「我們寧願把錢還給人民，也不要讓民進黨拿給綠友友揮霍，這就是我們的政策立場」。至於普發現金數額，在野黨各自有想要彰顯的價值，民眾黨就是主張照顧勞工、農漁民及醫護人員，同時還要兼顧世代正義。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團將會安排徹夜遞案，力求普發現金相關條文今天在立法院會順利通過。

藍白都主張普發現金但數額不同，在野黨團是否有可能協商取得折衷方案，要視今天各自黨團的決議及雙方協商結果。國民黨立委賴士葆建議，普發現金數額如無共識，可以妥協一下，加起來除以二，八千元也可以。

行政院長卓榮泰昨天表示，現在國會有聲音要普發現金，來取代攸關國土韌性的特別預算一千五百億元及補助台電的一千億元，他認為「萬萬不得」，普發現金是再次掏空國庫、耗損國力，在野黨如果這麼做的話，恐怕也負不起這樣的責任。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤在朝野協商批，國民黨、民眾黨聯手大幅刪減國防預算，又預計再阻擋特別預算當中高達一千五百億元的強化國防預算，寧願普發現金一萬元給民眾，也不願攜手維護國安，民進黨團無法苟同。

國民黨團總召傅崐萁回應強調，沒有反對強化國防，但特別條例主題是因應美國對等關稅衝擊，執政黨不能趁火打劫，把不相干的預算統統包進來，強化國土韌性當然可以支持，但放在此特別預算條例中，並不合適。國民黨團首席副書記長羅智強也說，國民黨沒有阻擋國土韌性預算，行政院應該趕快提個「國土韌性特別預算條例」到立法院來才是正辦。