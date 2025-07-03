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林佳龍接見熊本山鹿市長 盼台日共創美好未來

中央社／ 台北3日電

外交部林佳龍今天接見日本九州熊本縣山鹿市長早田順一訪團時表示，隨著台積電在熊本設廠、高雄恢復直飛熊本航班，台灣與熊本縣的互動更加緊密，期盼未來台日在各領域共創美好未來。

外交部長林佳龍於臉書表示，他今天於外交部接待來自日本九州熊本縣山鹿市長早田順一訪團一行，早田順一長期致力於推動台日地方交流，過去曾多次來台，推動觀光、文化及中小學教育旅行交流不遺餘力。且位於熊本北部的山鹿市，並與台灣多所中小學締結姊妹校，深化雙邊教育合作。

林佳龍也分享說，在他任職國安會諮詢委員期間，曾推動日本高校生修業旅行，實現「人人都是外交官」的精神。這份精神與現今的政策連結，並表示總統賴清德積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，期盼未來有更多台灣的年輕人能赴日學習、實現夢想。

林佳龍說，早田順一前次來台出席雙北世壯運開幕式，揭示「台日友誼紀念石」，象徵雙方情誼堅若磐石、歷久彌新。台灣與熊本縣近年互動更加緊密、台日雙邊交流日益密切、經貿合作不斷深化，台積電在熊本設廠也成為當地受矚目的新地標。今年2月更恢復高雄直飛熊本航班，桃園與熊本兩座國際機場也締結為友好姊妹機場。

林佳龍指出，感謝早田順一致贈一把傳統工藝精緻紙扇，上面特別印有林佳龍的名字和外交部 LOGO，「在這炎炎夏日中好實用，也別具意義」。

林佳龍最後說，期待未來台日雙邊在教育、文化、觀光與經貿等領域有更多交流與合作，共創更美好的未來。

外交部 林佳龍 熊本

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