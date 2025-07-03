卓榮泰：7月下旬將召開經發會顧問會議 先進行分組諮詢

行政院副院長鄭麗君3日主持「行政院智慧國家推動小組」第6次會議，由國家發展委員會報告「AI新十大建設推動方案（草案）」，並廣泛聽取來自產學研各界民間委員的建議。此外，院長卓榮泰也提到，行政院自7月下旬起，將再度召開經發會，以三大主題每周分別召開一次會議，聽取民間顧問意見，以指引更佳的政策方向。在三場顧問會議結束後，將正式召開2025年度「行政院經濟發展委員會」。

鄭麗君特別感謝智慧國家推動小組民間諮詢委員會委員於上次的民諮會會議中提出「AI十大建設」建議，這與國家發展委員會、國家科學及技術委員會刻正研擬的「AI新十大建設」草案方向一致，這是臺灣迎向AI時代的國家級發展計畫，將由國發會統籌，國科會及跨部會共同投入及參與，未來「智慧國家推動小組」將作為跨部會協調平臺，期盼透過公私協力共同推動。

會議開始時，院長卓榮泰特別親赴現場致意，感謝各相關部會及民間委員出席，共同協助政府擘劃臺灣下一階段在科技經濟領域的重要發展與成就，攜手實現「智慧國家」願景。卓表示，為因應時代需要及促進國內產業界落實數位轉型，使數位轉型成果能夠普惠百工百業，國發會、國科會及相關部會刻正研擬「AI新十大建設」草案，這項攸關臺灣再度脫胎換骨、全面轉型的重大工程，可望為國家與人類生活帶來重大轉變。

卓榮泰進一步指出，「AI新十大建設」涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等3大面向，並在其中逐步融入AI元素，結合科技與產業的未來發展，期盼促進「AI產業化、產業AI化」，同時加上賴清德總統全力推動的「五大信賴產業」，政府將引領國內百工百業逐步邁向新的境界，加速實現數位轉型。卓院長強調，未來不論發展「主權AI」、「算力建設」、「智慧政府」及「資料治理」等基礎建設，或「培育人才」與「均衡發展」，都是政府施政重要面向。同時，在關鍵技術部分，也將強化矽光子、量子電腦、智慧機器人、無人載具等領域。

此外，卓榮泰提到，總統一直希望落實「均衡臺灣」治國理念，不僅透過「六大區域產業生活圈」實現地理上的均衡，也能讓高科技、中小微企業及服務業獲得全面發展，達到產業上的均衡。他強調，在AI帶動新一波的產業革命中，臺灣確實在許多關鍵技術領域掌握領先地位，臺灣的重要性也日益可見，因此未來更需加倍努力，以持續維持此一優勢。

卓榮泰指出，行政院自7月下旬起，將再度召開「行政院經濟發展委員會」，並先就顧問會議中的「創新經濟」、「均衡臺灣」及「包容成長」三大分組，每周分別召開一次會議，聽取民間顧問意見，以指引更佳的政策方向。在三場顧問會議結束後，將正式召開2025年度「行政院經濟發展委員會」，延續2024年會議討論成果與執行工作，進一步擘劃下一階段的重要進展，相信經發會將與「行政院智慧國家推動小組」相輔相成，成為帶動國家各項進步的多重引擎。

卓榮泰期盼透過今日會議，廣納民間委員專業意見與寶貴建言，為攸關人類未來生活的重要工程指引更正確的發展方向，不論在智慧應用、關鍵技術及基礎建設上，政府都將在現有基礎上持續精進、學習更多先進專業知識，並持續強化基礎建設，與國家擴大內需政策相輔相成，加速落實智慧國家目標。

鄭麗君在聽取委員建議後表示，政府將帶頭做好「智慧政府」及「資料治理」的基礎工作，並持續盤點發展AI所需的法制架構、持續滾動調整，而在智慧應用面向，政府也將致力打造「全民智慧生活圈」，包括智慧醫療、智慧交通、智慧城市、智慧防災等，需要政府跨部會結合地方政府、民間產業一起協作。如卓榮泰一直以來所強調的，發展科技不能忘記「創新驅動、普惠大眾」的精神，她自己也始終相信「科技是在服務人與社會」；政府將參採委員們的建議，打造「台灣AI國家品牌」，並追求台灣能夠成為創新解決方案的淨輸出國，善用AI創造人類生活福祉。