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蕭美琴遭陸方追車尾隨 捷克參院外委會主席：應驅逐涉案外交官

中央社／ 布拉格3日專電
針對蕭美琴去年訪問捷克期間被陸外交官追車尾隨，捷克參議院外委會主席費雪強調，陸外交官對蕭美琴訪問捷克期間進行的監控完全不可接受。法新社
針對蕭美琴去年訪問捷克期間被陸外交官追車尾隨，捷克參議院外委會主席費雪強調，陸外交官對蕭美琴訪問捷克期間進行的監控完全不可接受。法新社

針對蕭美琴去年訪問捷克期間被中國外交官追車尾隨，捷克參議院外委會主席費雪強調，中國對台灣副總統在捷克訪問期間進行的監控是完全不可接受的，「當一個國家（對人）進行恐嚇，就是國家恐怖主義行為。唯一可行的回應是強硬且毫不妥協。」

副總統蕭美琴去年3月展開為期3天的捷克行，但事後傳出，訪問捷克期間遭中國外交人員尾隨。捷克廣播電台（Český rozhlas）披露，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護的人物進行具破壞性行動；報導進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）接受中央社書面專訪時表示，「中國對台灣最高代表在捷克訪問期間進行的監控是完全不可接受的。」

費雪強調，捷克是個主權國家，政府必須堅定維護主權，以及妥善接待來賓，外國的干涉與「妥善接待」背道而馳。

費雪表示，他曾公開批評去年蕭美琴訪問布拉格期間，針對她所策劃的肢體攻擊行動。這在當時這已是個醜聞，如今媒體曝光更多細節，軍情局局長也證實此事，並提供了重要說明。

費雪表示，「捷克政府對此威脅程度的回應完全不足。我在2024年4月已明確呼籲外交部長驅逐涉案的（中國）外交官。計畫以中國大使館車輛撞擊載有台灣副總統當選人的車輛，嚴重違反『維也納外交關係公約』。」

費雪表示，這起令人震驚的事件明顯超過底線，一個在外國策劃如此明目張膽的政治暴力行動的國家，顯然不是一個可以被稱為尊重國際外交準則的國家。顯然一位受保護的外國高級官員訪客遭到恐嚇和威脅。

費雪強調，「當一個國家進行恐嚇，就是國家恐怖主義行為。唯一可行的回應是強硬且毫不妥協：『以牙還牙』（tit for tat）。這種外交語言是舉世皆知的。」

費雪說，目前捷克參議院外交、國防暨安全委員會並未將此事列入議程，「但我可以告訴你，驅逐外交官的計畫已被考慮過。外交部如此軟弱的反應令人費解。」

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