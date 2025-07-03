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憂財劃法影響海巡轉型計畫 海委會爭取安全韌性特別預算295億元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海洋委員會希望從國土安全韌性特別條例預算中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫。記者廖炳棋／翻攝
海洋委員會希望從國土安全韌性特別條例預算中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫。記者廖炳棋／翻攝

海巡署晚間發布新聞稿，海洋委員會主任委員管碧玲今天出席行政院會議，希望從國土安全韌性特別條例預算中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫。

管碧玲今天在行政院會議表示，政府過去15年，共編列784億元海巡造艦計畫，其中馬英九總統228.63億元，蔡英文總統555.39億元，這些計畫使海巡署有了第1波轉型，艦艇的大型化以守護海疆。

海委會指出，精銳海巡不分黨派，積極爭取「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」納入海巡295億餘元預算，希望秉持過去超越黨派精神，全力支持海巡現代化與整體能量強化。

管碧玲強調，近1年來，中國持續加大灰色地帶襲擾，海巡署任務及裝備已無法因應海域情勢迅速變化，海巡署從原有海上執法角色，調整更多比重至國安任務，尤其需要特別條例預算，進行第2波大轉型，且必須要導入新興科技包括岸際雷達、紅外線、環島智慧型監控系統、空中無人機、水面無人艇等相關應勤裝備；另增加水下偵蒐及海域感知能力。希望這次體質改善，讓整個海巡從平面偵蒐，蛻變為海空一體全天候立體的監偵網。

海委會爭取特別條例預算同時，也表達對明後年預算擔憂，海委會指出，立法院三讀通過「財政收支劃分法」，明年起調整中央與地方財源分配，提升國土安全韌性需要充足預算，海洋委員會規劃2025到2027年期間，推動「海空一體、海域調查、海巡韌性」建案，在政府平滑預算政策下，明年可能無法編足110億元、後年無法編足185.35億元，造艦、情監偵、廳舍、碼頭計畫勢必延遲推動，無法應對目前複合多元威脅。

海洋委員會希望從國土安全韌性特別條例預算中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫。記者廖炳棋／翻攝
海洋委員會希望從國土安全韌性特別條例預算中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫。記者廖炳棋／翻攝
海洋委員會希望從國土安全韌性特別條例預算中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫。記者廖炳棋／翻攝
海洋委員會希望從國土安全韌性特別條例預算中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫。記者廖炳棋／翻攝

海委會 海巡署 碼頭 管碧玲

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