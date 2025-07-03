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黨團朝野協商無共識 特別條例送院會表決

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

因應美國對等關稅政策，行政院及立院藍白黨團分別提出3版本「特別條例草案」，立法院3日下午進行黨團朝野協商。經過幾輪朝野黨團立委發言之後，立法院長韓國瑜宣告，本案未有共識，提報院會依議事規定進行處理。換言之，若本案排入院會討論事項議程，最快將於4日進行表決，由於在野黨人數較多，有望通過國民黨團版本。

立法院3日下午進行「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」等案的研商。應對美國關稅，行政院提出4,100億元特別預算條例草案，其中包括1,500億元國防預算及撥補台電1,000億元。國民黨團版及民眾黨團版則納入普發現金，分別主張普發一萬元、六千元，並刪減國防預算、台電撥補的部分。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，普發現金預算2,300億元，執行上沒有學理、實務上所推論的這麼好，這筆錢卻會犧牲國土安全與貼補台電1,000億元，希望在野黨不要慷國家之慨。民進黨團總召柯建銘表示，根據預算法，立院只能議決行政院預算案，不能由立院提預算自己審，這是違法又違憲。

國民黨團總召傅崐萁指出，特別預算動用歲計賸餘，這項條例有急迫性，當然要即刻審查，尤其7月9日川普對等關稅的期限就快要到期。他重申，特別條例是因應美國關稅，不應該把國土韌性預算放進來，國防的特別預算應該另有一個概括性的整體討論，而不是放入振興展業的預算。

傅崐萁表示，普發現金是讓政府跟基層人民站在一起，稅收超徵原本就是額外取得的經費，況且過去民進黨執政時，從時任行政院長蘇貞昌的三倍券、五倍券到時任行政院長陳建仁的普發現金，都有案例。

民眾黨團副總召張啓楷質疑，院版想撥補台電，但台電的撥補是越補越大，國土韌性的預算則應回到年度預算。民調顯示，絕大多數民眾都贊成普發現金，民眾黨提六千元、國民黨提一萬元，用意都是還稅於民。

至於藍白普發現金的金額有差異，張啟楷認為，其實國民黨團、民眾黨團的提案大同小異，等他們後續討論完，很快就會得到一個折衷版本，對全民是最有利的。另外他也提醒，柯建銘在會中稱「立法委員不能提預算案」，但柯建銘以前也提過老農津貼的案子。

台電 國民黨 普發現金

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