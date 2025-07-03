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下令內政部同仁刪小紅書等5款APP 劉世芳：對國安危害太大了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國安局公布陸製APP，包括小紅書、抖音、微信等5款應用程式恐有過度蒐集個資、可定位、辨識臉部特徵等資安風險。記者杜建重／攝影
國安局公布陸製APP，包括小紅書、抖音、微信等5款應用程式恐有過度蒐集個資、可定位、辨識臉部特徵等資安風險。記者杜建重／攝影

國安局公布陸製APP，包括小紅書抖音、微信等5款應用程式恐有過度蒐集個資、可定位、辨識臉部特徵等資安風險。內政部劉世芳今表示，已要求內政部同仁全面刪除。內政部資訊服務司長黃國裕指出，即使解除安裝，還是有風險可持續追蹤用戶行為，已要求應回原廠協助徹底清除潛藏程式碼。

內政部今開部務會報會後記者會，其中針對陸製5款APP恐有資安風險，劉世芳表示，內部管控部分，今天已要求內政部同仁從手機裡刪掉這些APP，因為裡面對國安危害太大了，且她在部務會報提之外，也要求單位回去轉達，「我只能管到內政部跟下屬。」

黃國裕表示，小紅書、抖音等APP只要在APP使用時間內，就會自動蒐集用戶所在地位置，透過白天與晚上使用時間長短，就可以得知用戶在哪上班、住址，甚至可取得用戶通訊錄等，甚至截圖錄影，也會遭APP蒐集資料。

黃國裕指出，其中以小紅書最嚴重，即使下載過沒在用，還是可以隨時掌握用戶資料，甚至記住用戶臉部特徵，入境中國可辨識出來用戶；另外即使將APP解除安裝、卸載，還是有可能有反制作為，像是可能殘留程式碼跟資料，建議還是要回原廠或是代理商，恢復手機原廠設定，從最根本移除比較安全。

內政部今開部務會報會後記者會，其中針對陸製5款APP恐有資安風險，內政部長劉世芳（左三）表示，內部管控部分，今天已要求內政部同仁從手機裡刪掉這些APP。記者張曼蘋／攝影
內政部今開部務會報會後記者會，其中針對陸製5款APP恐有資安風險，內政部長劉世芳（左三）表示，內部管控部分，今天已要求內政部同仁從手機裡刪掉這些APP。記者張曼蘋／攝影

內政部 劉世芳 國安局 小紅書 抖音 資安

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