普發現金、撥補台電1000億協商未果 朝野明上演立院表決戰

立法院明天預計排審規模四千一百億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，攸關藍白提出的全民普發現金，與綠營主張撥補台電一千億元、強化國防一千五百億元等，是否有著落；立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，但朝野各黨團未有共識，韓裁示送交院會處理，朝野明天預計將上演表決戰。

朝野協商時，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨和民眾黨之前在審查預算時，已聯手大幅刪減國防預算，現在更預計再阻擋特別預算當中高達一千五百億元的強化國防預算，寧願普發現金一萬元給民眾，也不願攜手維護國安，民進黨團無法苟同。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團沒有反對強化國防，但特別條例主題是因應美國對等關稅衝擊，執政黨不能趁火打劫，把不相干的預算通通包進來，強化國土韌性當然可以支持，但是放在此特別預算條例中，並不合適。國民黨立委羅智強也說，國民黨沒有阻擋一千五百億元國土韌性預算，行政院應該趕快提個「國土韌性特別預算條例」到立法院來才是正辦。

民眾黨立院黨團副總召張啟楷表示，普發現金才會讓民眾最有感，呼籲民進黨要聽進民意。據了解，民眾黨團將會安排徹夜遞案，力求普發現金相關條文今天在立法院會順利通過。

民進黨立院人士表示，明天院會預計不會採取「武鬥」，會安排發言方式，向民眾闡述民進黨撥補台電為了穩定物價，且要強化國安護主權立場。