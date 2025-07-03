快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

7月5日末日預言倒數2天？美國資深地震專家「1句話」打臉

核三重啟公投5場辯論或意見發表會 藍白各推2人參加

中央社／ 台北3日電

核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會。據立法院黨團協商結論，將由國民黨團、民眾黨團各推薦2位代表；中選會主委李進勇說，只有正、反雙方都同意時才會舉辦辯論會，否則以辦理說明會為原則。

中選會日前表示，為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，決議在8月7日、8月9日、8月11日、8月13日及8月15日，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，立法院代表正方，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

立法院長韓國瑜下午召集朝野協商，研商「中選會函請本院推薦代表參加全國性公民投票案第21案之發表會或辯論會」相關事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，全部委由藍白推薦就可以。國民黨團總召傅崐萁表示，「謝謝柯總召，我們笑納」，柯建銘難得禮讓，民進黨本來就是反方，就由國民黨、民眾黨共同推舉。

民眾黨團副總召張啓楷說，核三延役公投是由民眾黨提出，並由民眾黨團總召黃國昌領銜成立公投辦事處，應該有1個名額給辦事處，另有4個名額會跟國民黨協調。

中選會主委李進勇表示，要舉辦說明會或是辯論會，請各黨團、立法院表達意見是希望哪種方式，中選會都尊重，因為現在只有一方，如果沒有反方，就只能是說明會。只有在雙方都合意的情形下，才會舉辦辯論會，否則以辦理說明會為原則。

李進勇也補充，中選會總共會舉辦5場發表會或辯論會，並不是其中一場是辯論會，就要全部都是辯論會，各場次可以有不同方式，只要雙方同意就可以辦辯論會。

韓國瑜最後宣讀黨團協商結論，各黨團同意由中選會舉辦全國性公投第21案發表會或辯論會，由國民黨團、民眾黨團各推薦2位代表人，並在7月11日中午12時前送交議事處彙整。

協商結論指出，除黨團指定參加場次以外，所剩1場次應保留給依法最先經許可設立辦事處的支持意見代表者。議事處7月16日前會將名單資料函送中選會。

中選會 民眾黨 辯論會

延伸閱讀

黃國昌示範帶案作證近2小時 張啓楷曝「檢察官特別交代」：不能講

中選會主委李進勇視察台中選委會 未透露中二、三、八選區進度

黃國昌「示範帶」北檢傳張啓楷作證 張：善盡公民義務

預言823第二波罷免投票 蔣萬安嗆柯建銘是「狼」

相關新聞

普發現金、撥補台電1000億協商未果 朝野明上演立院表決戰

立法院明天預計排審規模四千一百億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，攸關藍白提出的全民普發現金，與綠營...

影／大罷免大求職？罷樑失敗民團發言人 轉任綠委助理

民進黨不分區立委張雅琳今天(3日)上午與罷團一起召開記者會，高喊要將國民黨桃園六席立委進行資源回收，不過記者會上一名熟悉...

普發現金萬萬不得？ 他三方向分析怒轟卓榮泰：超級草包

立法院會最快明天闖關普發現金，行政院長卓榮泰喊話「萬萬不得」。國政基金會副執行長凌濤表示，卓揆竟稱發給人民2300億元是...

【重磅快評】山林剃光頭 「邱市長」會比陳其邁更震怒？

監督施政聯盟召集人陳椒華與藍委柯志恩今天開記者會，批經濟部對高雄大樹和山光電場案廠商違法挖山欠缺監督作為，導致水土遭破壞...

京華城案開庭他作證：意見寫「太直接」會被罵 應曉薇也會來關心

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任台北市都市計畫委會委員兼府會聯絡人蔡立睿作證，根據他...

再指國防預算刪最多 吳思瑤嗆朱立倫造謠、黃國昌是恐怖情人

國民黨主席朱立倫昨表示，今年國防預算立法院刪46.8億，是2018年來刪減最少一次。民進黨團幹事長吳思瑤表示，朱立倫刻意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。