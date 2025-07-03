普發現金萬萬不得？ 他三方向分析怒轟卓榮泰：超級草包

立法院會最快明天闖關普發現金，行政院長卓榮泰喊話「萬萬不得」。國政基金會副執行長凌濤表示，卓揆竟稱發給人民2300億元是掏空國庫、耗損國力。說要拿4100億元特別條例強化安全韌性，言論從三個方向來看，都是超級草包。

凌濤指出，2024年超徵5283億預算，國民黨主張應該普發現金一萬元，一來本來就是超徵的納稅錢，應該歸還給人民，二來補助台電，以過去的案例還是會漲電價，還不如給一萬大家自己繳納。

凌濤表示，普發現金美國、新加坡、日本都有案例，美國川普政府就曾計畫對納稅家庭發放5000美元分紅，新加坡今年2月更是早已宣布對每戶家庭發放800星元（約新台幣1萬9000元）應對高物價，日本首相石破茂也承諾在年底前向全體國民普發現金，難道他們都是掏空國家嗎？

凌濤說，卓揆稱每個人拿到現金用途不一，無法匯積成塔、積少成多。但國家超徵稅收連年成長，2024年超徵稅收5283億更是創下歷史新高，「本該是人民的錢為何要幫你積少成多，你是什麼共產黨嗎？人民怎麼用現金干你什麼事？」

凌濤表示，卓榮泰說要把錢留給強化國土安全韌性，可施政報中之中卻未見「國土安全概念」，內容包山包海，將產業、台電撥補、資通安全混雜一談，談判沒個結果，又要補貼先行，難不成又要先開空頭支票，匡列4100億讓綠友友發大財？