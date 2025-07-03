越南對等關稅降幅高引關注 政院：台美續磋商溝通
美國宣布與越南達成貿易協議，對越南進口商品課徵20%關稅，外界關注台美談判進度，行政院今天說，台美雙方就對等關稅的議題持續磋商溝通，談判內容跟結果將適時對外說明。
美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施，隨後又宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。暫緩期將於7月9日屆滿，越南成為亞洲首個在美國對等關稅談判中達成協議的國家，對等關稅稅率從46%降低至20%，降幅超過一半。
美國對台灣對等關稅原為32%，各界關注台美談判結果與內容。行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會表示，台美雙方就對等關稅的議題持續磋商溝通，談判內容與結果將適時向外界報告。
美國4月初宣布對等關稅新政後，台美4月11日進行視訊會議，5月1日在華府舉行首輪實體磋商，並於6月25日與美方進行第二輪對等關稅實體磋商。
根據行政院新聞稿，雙方在第二輪磋商中，針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。
行政院還提到，雙方在溝通過程中也都表達，在台美產業長期互補基礎上，擴大雙邊投資將能增進彼此的共榮發展。
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