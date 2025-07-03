快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

7月5日末日預言倒數2天？美國資深地震專家「1句話」打臉

越南對等關稅降幅高引關注 政院：台美續磋商溝通

中央社／ 台北3日電

美國宣布與越南達成貿易協議，對越南進口商品課徵20%關稅，外界關注台美談判進度，行政院今天說，台美雙方就對等關稅的議題持續磋商溝通，談判內容跟結果將適時對外說明。

美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施，隨後又宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。暫緩期將於7月9日屆滿，越南成為亞洲首個在美國對等關稅談判中達成協議的國家，對等關稅稅率從46%降低至20%，降幅超過一半。

美國對台灣對等關稅原為32%，各界關注台美談判結果與內容。行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會表示，台美雙方就對等關稅的議題持續磋商溝通，談判內容與結果將適時向外界報告。

美國4月初宣布對等關稅新政後，台美4月11日進行視訊會議，5月1日在華府舉行首輪實體磋商，並於6月25日與美方進行第二輪對等關稅實體磋商。

根據行政院新聞稿，雙方在第二輪磋商中，針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院還提到，雙方在溝通過程中也都表達，在台美產業長期互補基礎上，擴大雙邊投資將能增進彼此的共榮發展。

台美 對等關稅 美國 越南

延伸閱讀

卓榮泰：盼4100億特別條例完整過關 普發現金萬萬不得

京華城案11檢察官遭恐嚇 政院：絕不姑息暴力恐嚇言論

國軍優先升等有譜？ 政院：華航董座高星潢協調號召

響應賴總統敬軍 卓揆預告九三軍人節祭更多優惠

相關新聞

普發現金、撥補台電1000億協商未果 朝野明上演立院表決戰

立法院明天預計排審規模四千一百億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，攸關藍白提出的全民普發現金，與綠營...

影／大罷免大求職？罷樑失敗民團發言人 轉任綠委助理

民進黨不分區立委張雅琳今天(3日)上午與罷團一起召開記者會，高喊要將國民黨桃園六席立委進行資源回收，不過記者會上一名熟悉...

普發現金萬萬不得？ 他三方向分析怒轟卓榮泰：超級草包

立法院會最快明天闖關普發現金，行政院長卓榮泰喊話「萬萬不得」。國政基金會副執行長凌濤表示，卓揆竟稱發給人民2300億元是...

【重磅快評】山林剃光頭 「邱市長」會比陳其邁更震怒？

監督施政聯盟召集人陳椒華與藍委柯志恩今天開記者會，批經濟部對高雄大樹和山光電場案廠商違法挖山欠缺監督作為，導致水土遭破壞...

京華城案開庭他作證：意見寫「太直接」會被罵 應曉薇也會來關心

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任台北市都市計畫委會委員兼府會聯絡人蔡立睿作證，根據他...

再指國防預算刪最多 吳思瑤嗆朱立倫造謠、黃國昌是恐怖情人

國民黨主席朱立倫昨表示，今年國防預算立法院刪46.8億，是2018年來刪減最少一次。民進黨團幹事長吳思瑤表示，朱立倫刻意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。