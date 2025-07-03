在野喊要普發現金 卓榮泰喊話勿再次掏空國庫

「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」3日進行朝野協商，行政院版本規模達4,100億元，但國民黨團版本包含普發萬元現金、民眾黨則是普發6,000元，草案最快4日拚三讀！行政院長卓榮泰3日喊話，萬萬不可普發現金，這將會導致支持力道變小，再次掏空國庫、耗損國力，「我們呼籲國會要正視，以4,100億元強化社會經濟及國土安全韌性的整體精神作為考量，能儘速通過特別條例，讓行政院能據此編列特別預算」。

卓榮泰3日於行政院會上指出，美國對等關稅仍在談判中緊密牽動全球的經貿秩序，美國總統川普4月3日宣布新的關稅政策之後，行政院在48小時內提出產業支持方案，目前特別條例送到立法院已經超過2個月，現在美國關稅談判與各國進行到最後關鍵，感謝副院長鄭麗君、政委楊珍妮非常辛苦、鉅細靡遺地為國內產業做很多的共享，並與美國做多次的視訊、面對面談判，談判工作也持續進行當中。

卓榮泰說，現在國會裡有聲音要用普發現金取代1,500億元以及補助台電的1,000億元，這萬萬使不得，這形同是把民生物資和國土安全、政府該維護的責任，轉嫁到國人個人身上。在特別條例當中提出了支持產業、安定就業、照顧民生、國土安全韌性4大項，一共是4,100億元的特別條例，囊括930億元支持產業、1,670億元照顧民生等，包括補助台電1,000億元，是對產業和民生的直接支持，能夠穩定物價和民生。

國防部副部長柏鴻輝憂慮，由於公務預算編列緩不濟急，國防部相關預算占特別條例約1,150億元，可支應灰色地帶衝突升高所需，且戰備需求具急迫性，懇請國人支持，否則對在海上、空中應付灰色地帶衝突的官兵來說，心裡的感受是完全不同的，盼讓官兵守護國防安全時無後顧之憂。

海委會主委管碧玲則指出，此次特別預算代表著海巡第二波大轉型，如今海巡已由「執法」轉向「執法＋國安」角色，因此，情監偵系統均需要大轉型，要導入新的科技，亦盼以無人機、無人艇系統改變現在用「肉身肉眼」守望的作法。

卓榮泰強調，國土安全韌性的1,500億元預算，編列在國防部、海委會、農業部及內政部4大部會，其中，國防部有軍民資通作業環境韌性與設備效能提升，還有指揮系統韌性及資安防護擴充、軍民共同圖像系統監偵能力、作戰區資通基礎設備提升、網傳作業設備缺裝備補充，及重要的防護設施改善，這裡面除了一般設備改善之外，很重要的是資通安全的強化還有提升。

至於海委會部分，有增建艦艇、強化無人機部署、情監偵系統，提升海巡勤務裝備，改善老舊廳舍與水域碼頭。內政部部分，有防災協作中心、村里防災緊急維生設備建置、加強反恐維安能量、關鍵基礎設施防護效能的建置以及改善公有建物的防火避難空間。農業部的漁船動態監測系統建置，還有強化糧食儲備及穩定緊急時期糧倉供應。