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【重磅快評】山林剃光頭 「邱市長」會比陳其邁更震怒？

聯合報／ 主筆室
陳其邁日前參加活動時，當著邱議瑩面表示：「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海。」一席話引發熱議。圖為兩人去年出席大樹托嬰中心活動同框。聯合報系資料照
陳其邁日前參加活動時，當著邱議瑩面表示：「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海。」一席話引發熱議。圖為兩人去年出席大樹托嬰中心活動同框。聯合報系資料照

監督施政聯盟召集人陳椒華與藍委柯志恩今天開記者會，批經濟部對高雄大樹和山光電場案廠商違法挖山欠缺監督作為，導致水土遭破壞，呼籲政府要強化把關，建立退場機制。可惜的是，這場記者會缺了一個要角─高雄市立委邱議瑩，以她對光電板的了解，以及民進黨政府對她的百般配合，一定可以收效甚宏。   

邱議瑩是高雄第一選區選出的立委，選區包括桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹等14個行政區。這次大樹區和山光電場案業者違法剷平山頭，舉國譁然，高雄市長陳其邁「震怒」，把業者移送法辦，經濟部也裁罰150萬並廢止許可，但獨獨未見選區的立委邱議瑩有何高論，不免引人關注。 

這陣子邱議瑩在忙什麼？為什麼沒有特別關注選區光電案場被剃成難看的光頭？難道是她對光電板不了解嗎？答案可能是否定的，因為邱議瑩可能是少數對光電板頗有研究的國會議員之一。 

前年10月11日邱議瑩在立法院會秀出一張照片，質疑農村圳路設光電板變成「光電龍」，地點就在旗山、美濃接轄處的手巾寮，業者申設太陽能發電，光電板橫跨水圳兩側，像在灌溉水圳加上長條形蓋子，她認為嚴重破壞田園景觀，要求農業部改善。當時的代理部長陳駿季點頭如搗蒜，馬上答應喊停。

蘇貞昌擔任行政院長時，邱議瑩也曾和蘇討論談國道設光電隧道的可行性，她建議政府參考瑞士、德國、南韓等國作法，在高速公路分隔島做光電隧道。蘇回應國道大都南北向，太陽是東西向，只要排除視線、颱風等顧慮，應該是一個思考的路徑。雖然光電隧道並未做成，但也證明邱議瑩並非光電小白。 

但邱議瑩為何沒有在和山光電案場議題發聲，最大的可能是這陣子她正在忙著市長初選。她的主要對手綠委林岱樺因涉助理費等案遭訴，邱選這個時間點成立成立競選辦公室，宣稱改變已在發生，陳其邁是五星市長，她不能漏氣、不能輸！一定要更努力，讓高雄往六星邁進。邱議瑩果然不讓鬚眉，話語充滿雄心壯志。

接著選戰話題不斷，正國會的趙天麟跑來站隊、坊間傳出陳其邁將出任競總主委、陳其邁更無意拋出交棒說，焦點都集中邱議瑩身上。邱議瑩沒有時間關注和山光電，只在競辦成立受訪時提到「（和山光電） 依法撤銷二期執照，我覺得該怎麼辦就怎麼辦，和競辦成立沒有太大關係」，這段話成了她對和山光電案的唯一表述。 

但要問的是，如果邱議瑩對於選區內旗山、美濃交界處水圳光電板有意見，認為影響了當地的田園景觀，為何卻能忍受同是選區內大樹區大片山頭被剷平的視覺衝擊？更別提業者違法開挖山坡地帶來的水保破壞？今日的邱議瑩和昔日的邱議瑩有什麼不同？

不幸的是，除了51公頃的和山光電，邱立委的選區還有一個更大的光電案場，即位於旗山、內門與田寮交界的馬頭山光電場，不僅占地55公頃，更地處環境敏感區，區內有兩條活動斷層，更是穿山甲、水鹿、朱鸝等珍稀物種的重要棲息地。

馬頭山當地居民抗爭多時，仍阻止不了開發案推進，如果邱議瑩立委對和山光電場如此無視，來日的六星「邱市長」是否也只能和今日的五星陳市長一樣，在山林被剃成光頭之後再來演出無比震怒？ 

立委邱議瑩針對農業部農水署先前預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板議題進行質詢。圖／邱議瑩委員辦公室提供
立委邱議瑩針對農業部農水署先前預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板議題進行質詢。圖／邱議瑩委員辦公室提供

光電板 柯志恩 邱議瑩 陳其邁 陳椒華

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