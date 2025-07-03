【重磅快評】山林剃光頭 「邱市長」會比陳其邁更震怒？

監督施政聯盟召集人陳椒華與藍委柯志恩今天開記者會，批經濟部對高雄大樹和山光電場案廠商違法挖山欠缺監督作為，導致水土遭破壞，呼籲政府要強化把關，建立退場機制。可惜的是，這場記者會缺了一個要角─高雄市立委邱議瑩，以她對光電板的了解，以及民進黨政府對她的百般配合，一定可以收效甚宏。

邱議瑩是高雄第一選區選出的立委，選區包括桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹等14個行政區。這次大樹區和山光電場案業者違法剷平山頭，舉國譁然，高雄市長陳其邁「震怒」，把業者移送法辦，經濟部也裁罰150萬並廢止許可，但獨獨未見選區的立委邱議瑩有何高論，不免引人關注。

這陣子邱議瑩在忙什麼？為什麼沒有特別關注選區光電案場被剃成難看的光頭？難道是她對光電板不了解嗎？答案可能是否定的，因為邱議瑩可能是少數對光電板頗有研究的國會議員之一。

前年10月11日邱議瑩在立法院會秀出一張照片，質疑農村圳路設光電板變成「光電龍」，地點就在旗山、美濃接轄處的手巾寮，業者申設太陽能發電，光電板橫跨水圳兩側，像在灌溉水圳加上長條形蓋子，她認為嚴重破壞田園景觀，要求農業部改善。當時的代理部長陳駿季點頭如搗蒜，馬上答應喊停。

蘇貞昌擔任行政院長時，邱議瑩也曾和蘇討論談國道設光電隧道的可行性，她建議政府參考瑞士、德國、南韓等國作法，在高速公路分隔島做光電隧道。蘇回應國道大都南北向，太陽是東西向，只要排除視線、颱風等顧慮，應該是一個思考的路徑。雖然光電隧道並未做成，但也證明邱議瑩並非光電小白。

但邱議瑩為何沒有在和山光電案場議題發聲，最大的可能是這陣子她正在忙著市長初選。她的主要對手綠委林岱樺因涉助理費等案遭訴，邱選這個時間點成立成立競選辦公室，宣稱改變已在發生，陳其邁是五星市長，她不能漏氣、不能輸！一定要更努力，讓高雄往六星邁進。邱議瑩果然不讓鬚眉，話語充滿雄心壯志。

接著選戰話題不斷，正國會的趙天麟跑來站隊、坊間傳出陳其邁將出任競總主委、陳其邁更無意拋出交棒說，焦點都集中邱議瑩身上。邱議瑩沒有時間關注和山光電，只在競辦成立受訪時提到「（和山光電） 依法撤銷二期執照，我覺得該怎麼辦就怎麼辦，和競辦成立沒有太大關係」，這段話成了她對和山光電案的唯一表述。

但要問的是，如果邱議瑩對於選區內旗山、美濃交界處水圳光電板有意見，認為影響了當地的田園景觀，為何卻能忍受同是選區內大樹區大片山頭被剷平的視覺衝擊？更別提業者違法開挖山坡地帶來的水保破壞？今日的邱議瑩和昔日的邱議瑩有什麼不同？

不幸的是，除了51公頃的和山光電，邱立委的選區還有一個更大的光電案場，即位於旗山、內門與田寮交界的馬頭山光電場，不僅占地55公頃，更地處環境敏感區，區內有兩條活動斷層，更是穿山甲、水鹿、朱鸝等珍稀物種的重要棲息地。

馬頭山當地居民抗爭多時，仍阻止不了開發案推進，如果邱議瑩立委對和山光電場如此無視，來日的六星「邱市長」是否也只能和今日的五星陳市長一樣，在山林被剃成光頭之後再來演出無比震怒？