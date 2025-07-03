全民新視界節目挨批 國防部：26集均進收視前80名

民眾黨立法院黨團今天指國防部的節目標案給特定電視台。國防部表示，招標均依法辦理，每次招標有2至3家電視公司投標，且「全民新視界」共製播26集，每集均進入全國有線及衛星電視節目收視率排名前80名。

民眾黨團今天舉行「政府帶頭綁標，看見圖利新視界」記者會，指國防部的節目標案獨厚三立電視台，製播「全民新視界」節目等。

民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨政府用國防預算豢養特定綠色媒體，不僅辦理鉅額採購與限制性招標，特定媒體還「標一年、吃兩年」，6年花掉新台幣1.3億元，相關評審更是自己人審自己人，根本違法輸送利益。

國防部回應，國防部為全民國防教育主管機關，依據「全民國防教育法」第9條，乃具法定義務，應製作文宣推廣全民國防，故自民國107年起製播「全民新視界」電視節目，用於凝聚社會大眾之全民國防共識，建立共同守護中華民國的信念；另亦藉媒體宣傳，招募優秀人才，投入保家衛國行列。

國防部說明，製播「全民新視界」電視節目屬專業、技術、資訊服務，為確保得標廠商具備節目製播能力及專業度，依政府採購法採「限制性招標（準用最有利標）」方式公開評選，並邀請部內、外專家學者成立評選委員會，採不記名方式實施評核，選出得標廠商，每次招標有2至3家電視公司投標。

國防部表示，另依政府採購法第22條第1項第7款辦理後續擴充，過程均依法辦理。

國防部進一步分析，以近3年（111至113年）成效來看，「全民新視界」共製播26集，每集均進入全國有線及衛星電視節目收視率排名前80名（每日國內電視約1800個節目），達到全民國防宣傳效益。