卓：特別預算強化國防 不同意普發現金

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針「特別預算將拿來撥補台電、強化資安、偵查能力、更新老舊設備與強化糧食儲備，不宜用來普發現金！」行政院長卓榮泰3日再次強調，普發現金恐讓強化國防的力道受損，在野黨若普發現金，將如同總預算濫刪一樣，將會掏空國庫、耗損國力；但在野黨與多數民眾仍堅持普發現金，並批評特別預算偷渡用來撥補台電。

由於特別條例4日將於立法院表決，國民黨與民眾黨要將行政院版本的特別預算中，撥補台電1千億與強化國土防衛韌性1500億刪除，並打算增加普發現金，至於藍白要普發多少尚未有共識（國民黨盼普發1萬、民眾黨盼普發6千），但行政院與民進黨都相當反對。

韌性預算用途多

卓榮泰3日於院會表示，政府在特別條例當中提出支持產業、安定就業、照顧民生、國土安全韌性等四大項，一共是4100億的特別條例，其中支持產業與安定就業方面有930億，照顧民生方面有1670億元，包括補助台電的1000億也是對產業和民生的直接支持，能夠穩定物價和民生。

強化國土安全韌性部分的1500億預算，編列在國防部、海委會、農業部、內政部四大部會，其中國防部有軍民資通作業環境韌性與設備效能提升以及重要防護設施的改善，海委會的部份，有增建艦艇、強化無人機部屬，情監偵察系統；內政部的部分有防災協作中心，村里防災緊急維生設備建置，加強反恐維安能量等項目。

普發現金耗損國力

「國會裡面有聲音，要用普發現金來取代1500億及補助台電的1000億，這萬萬不可！」卓榮泰強調，如此形同把民生物資和國土安全，政府該維護的責任轉嫁到國人個人身上，未來我們在維護國安、防災能力、關鍵基礎設施維護、農糧安全儲備，與資通訊安全維護的力道都會變小。在野黨如果這麼做，恐怕也負不起這樣的責任，將是再次掏空國庫、耗損國力。

卓榮泰最後再呼籲國會，要以4100億強化社會經濟及國土安全韌性的整體精神作為考量，盡速通過特別條例，讓行政院能夠對產業、就業、民生跟國土安全韌性，發揮全面性的安全網。

藍批偷渡撥補台電

對此，國民黨立委許宇甄曾批評說，特別條例是為了因應關稅戰，但行政院卻將115年度公務預算就可以編列的項目，以及被立法院刪減的撥補台電1千億都偷渡進來，非常不應該；國民黨團書記長王鴻薇則指出，普發現金1萬元，是希望強化消費韌性，讓民眾能夠因應經濟衝擊。

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