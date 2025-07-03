京華城案開庭他作證：意見寫「太直接」會被罵 應曉薇也會來關心

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任台北市都市計畫委會委員兼府會聯絡人蔡立睿作證，根據他在偵訊時筆錄，蔡立睿曾指京華城案幕僚初研意見寫的「太直接」會被罵，台北市議員應曉薇也會關心「為什麼會這樣寫？」

根據法庭內提示蔡立睿的偵訊筆錄，蔡當時指出，每次討論到京華城案開會前，台北市議員應曉薇會叫他們去問排會時間、可否旁聽，或針對初研意見叫他們去，表達她的想法與意見；初研意見出來，就會找我們「關心一下」，但意見已經陳核發文，也不能修改，「我們也只能苦笑」，應曉薇口氣會比較重，但用詞想不起來。

檢察官今問蔡立睿應曉薇大概會說些什麼內容，蔡立睿指出，應曉薇會說「為什麼會這樣寫」、「你們這樣寫都發局或京華城要怎麼回應」。另外，蔡也說，應曉薇會關心開會時間，也會透過辦公室主任連君蒲或吳順民，叫當時都委會執秘劉秀玲到辦公室。

蔡立睿偵訊時說，初研意見在議員壓力下會寫得比較保守；他今作證也說，初研意見在寫的時候，因為有多方關切，也因幕僚沒有准駁權，因此會寫的比較謹慎。他偵訊時也指出，如果初研意見寫的「太直接」會被罵，「太直接」的意思就是寫哪裡違法。

檢察官再以2021年的幕僚初研意見詢問蔡立睿，是否當時幕僚是希望京華城案可以比照元利TOD案，比較於法有據，當時會認為京華城案有適法性疑慮？

問題一出，柯文哲及沈慶京委任律師頻頻異議，柯的律師鄭深元更表示，蔡立睿未參與撰擬初研意見，卻要他表示適法性，如同「要陪席法官也要了解審理過程」。審判長江俊彥敘明，合議庭3名法官都要了解案件才能評議，認為鄭深元的比喻不妥當。

檢察官再問蔡立睿除了京華城案之外，還有其他案例都更年限沒到，仍用都市計畫法第24條申請變更細部計畫而是用容積獎勵？此問題也被律師異議，認為其他案例與京華城無關，但檢察官補充「檢察官本來就是認為京華城是『量身定做』的案例」，而蔡立睿也確實回答「沒有其他案例」。

另外，蔡立睿作證指出，他負責的783次都委會並沒有感到壓力，也沒有被罵或被關心，他陪時任都委會執秘劉秀玲到應曉薇辦公室，也沒有被要求罰站。

柯文哲律師問及是否有長官告知過京華城案違法？蔡立睿也說，印象中沒有，僅提及是否有違法疑慮。