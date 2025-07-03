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審查大法官提名人 學者：應繼續杯葛

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「總統賴清德提名主任檢察官擔任司法院長，完全是濫用提名權，立法院應繼續杯葛，否則將會『七權合一』在總統一人身上！」學者林騰鷂3日於公聽會指出，賴清德這次提名比上次提的姚立明更離譜，希望立法院繼續抵制名單；其他學者則希望憲法法庭能儘速運作，但在審查上，需思考司法過勞、憲政爭議處理等面向。

避免權力集中

立法院全院委員會3日舉行司法院大法官同意權公聽會，由國民黨團推薦的東海法律系教授林騰鷂指出，賴清德所提的大法官人選不應該獲得國會同意，這次人選比上次提姚立明更離譜，提名一個只任主任檢察官的蔡秋明擔任司法院長，簡直顛倒檢察官應受法官指揮的司法天理，盼不要同意賴清德這次提名，以免賴清德權力過度膨脹。

「在野黨不宜以單一理念因素就否定被提名人！」民眾黨推薦的北大法律系副教授黃銘輝反駁說，總統此次名單有高達一半是女性，必須給予高度肯定，他說，讓憲法法庭運作下去，朝野雙方都有責任，應協力形塑一個可運作的政府，執政黨也不宜否定被提名人。

恐詢問過勞與審案

民進黨團推薦的律師賴秉詳表示，大法官人事審查部分，應該就司法行政、司法專業進行探討，他說，目前司法實務上最嚴重的應該是司法人員過勞，一個要接60件案件、結掉12件左右，未來審查大法官人選時，立委們可以相關議題，尤其這次是由檢方擔任院長，可詢問司法過勞的問題如何解決？

國民黨團推薦的東吳政治系教授蘇子喬則說，大法官任期制度要讓大法官結構可以新舊混合、任期交錯，避免每四年一次的總統壟斷大法官提名權。當總統連任或一方政黨執政超過八年，會讓所有人選都屬於同一政黨提名，這是制度設計所致，朝小野大的格局應該能讓大法官避免被貼上黨派標籤、正當性更足夠。

但他也提醒說，當行政部門跟立法部門出現政策跟憲政爭議時，是否都適合由憲法法庭解決？這是值得思考的問題。

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